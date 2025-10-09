El histórico futbolista de Colombia que pudo fichar por el Valencia este verano Tras conseguir seis títulos de la Liga de Italia, el extremo Juan Cuadrado fue tentado por el club de Mestalla

Durante el periodo del mercado de fichajes, en ocasiones hay lugar para movimientos inverosímiles. De esos que pasados el tiempo se catalogan como 'random', que en algunas veces salen bien y en otras no tanto. Pero por el protagonista, su intrahistoria o por los equipos implicados, suele recordarse por muchos años. Uno de esos que finalmente no terminó de formalizarse estuvo cerca de tramitarlo el Valencia CF. Y es que este mismo verano rondó el fichaje de un histórico jugador colombiano.

Aunque finalmente terminó decantándose por el Pisa con tal de seguir compitiendo en la Serie A, Juan Cuadrado pudo ser valencianista. Así lo ha admitido abiertamente el director deportivo de su nuevo club. En un encuentro que reunió a distintas personalidades del fútbol italiano en Palermo, Davide Daira declaró sobre el futbolista que «al principio parecía que se iba al Valencia, pero luego hablamos con él y en 24 horas nos dio el visto bueno».

Y es que el polivalente jugador internacional por Colombia, que ha conquistado hasta seis títulos en el país transalpino, priorizó continuar en una competición que conoce bien y en un nuevo proyecto atractivo, después de militar durante las últimas temporadas en el Atalanta. A las filas del Pisa, con quien finalmente Cuadrado alcanzó un acuerdo, también se ha incorporado al exvalencianista Raúl Albiol.

En consonancia con lo declarado por Davide Daira, el Valencia sí analizó las posibilidades del mercado para sumar a un jugador de ese perfil y de banda derecha durante las últimas semanas. Cuadrado parecía encajarles, al menos pasando a ser una de las opciones y a pesar de sus 37 años de edad. Porque en una entrevista concedida por el jugador para La Gazzaetta dello Sport, días atrás informó de que tuvo «la oportunidad de irme a España. LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia». De esta forma, los caminos de Cuadrado y el conjunto valencianista no pudieron juntarse finalmente.