Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alerta roja en el sur de Alicante por la dana Alice
Juan Cuadrado, en las filas del Atalanta. AFP

El histórico futbolista de Colombia que pudo fichar por el Valencia este verano

Tras conseguir seis títulos de la Liga de Italia, el extremo Juan Cuadrado fue tentado por el club de Mestalla

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Durante el periodo del mercado de fichajes, en ocasiones hay lugar para movimientos inverosímiles. De esos que pasados el tiempo se catalogan como 'random', que en algunas veces salen bien y en otras no tanto. Pero por el protagonista, su intrahistoria o por los equipos implicados, suele recordarse por muchos años. Uno de esos que finalmente no terminó de formalizarse estuvo cerca de tramitarlo el Valencia CF. Y es que este mismo verano rondó el fichaje de un histórico jugador colombiano.

Aunque finalmente terminó decantándose por el Pisa con tal de seguir compitiendo en la Serie A, Juan Cuadrado pudo ser valencianista. Así lo ha admitido abiertamente el director deportivo de su nuevo club. En un encuentro que reunió a distintas personalidades del fútbol italiano en Palermo, Davide Daira declaró sobre el futbolista que «al principio parecía que se iba al Valencia, pero luego hablamos con él y en 24 horas nos dio el visto bueno».

Y es que el polivalente jugador internacional por Colombia, que ha conquistado hasta seis títulos en el país transalpino, priorizó continuar en una competición que conoce bien y en un nuevo proyecto atractivo, después de militar durante las últimas temporadas en el Atalanta. A las filas del Pisa, con quien finalmente Cuadrado alcanzó un acuerdo, también se ha incorporado al exvalencianista Raúl Albiol.

En consonancia con lo declarado por Davide Daira, el Valencia sí analizó las posibilidades del mercado para sumar a un jugador de ese perfil y de banda derecha durante las últimas semanas. Cuadrado parecía encajarles, al menos pasando a ser una de las opciones y a pesar de sus 37 años de edad. Porque en una entrevista concedida por el jugador para La Gazzaetta dello Sport, días atrás informó de que tuvo «la oportunidad de irme a España. LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia». De esta forma, los caminos de Cuadrado y el conjunto valencianista no pudieron juntarse finalmente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 35,6 litros en una hora
  2. 2 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  3. 3 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  4. 4 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  9. 9 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  10. 10 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El histórico futbolista de Colombia que pudo fichar por el Valencia este verano

El histórico futbolista de Colombia que pudo fichar por el Valencia este verano