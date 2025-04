Historia y presente

Compartir

Y se armó el belén. 17 años después el Valencia ganó en el Bernabéu. Y ganó al más puro estilo Real Madrid, en el último ... minuto del descuento. Hemos visto tantas veces al conjunto merengue hacérselo a los demás que devolverle el boomerang resulta mucho más delirante. Porque no me digan que la celebración del 1-2 no fue delirante. La ciudad de Valencia volvió a rugir mientras el cabezazo de Hugo Duro atravesaba la red para asaltar la casa blanca mientras la gente abandonaba sus butacas del estadio con el partido todavía por finalizar. Poesía futbolística.

Y tuvo razón Corberán después de la hazaña, dedicar la victoria a todos los sufridos valencianistas que se están comiendo otro año de descensos y miserias. Miserias de las que él ha formado parte por el, probablemente, peor día de todos para la gente: aquella noche copera infame frente al Barça. Saben que hablo muchas veces de esa noche porque hay gente que le ha querido dar capítulo de normalidad a algo completamente inadmisible. Ningún Valencia puede permitirse ser humillado en su estadio por nadie pero mucho menos allanar el camino de la humillación. Eso hizo Corberán con aquella alineación que invitaba al resultado que finalmente se dio. Lo siento, pero las páginas negras no se digieren en un club grande. Y creo que Corberán, cuyo único borrón es aquella noche del 0-5, también llevaba dentro aquella debacle como algo propio. Al menos el histórico triunfo en el Bernabéu compensa de alguna forma la historia negra de la Copa. Probablemente por eso se acordó de la gente al conseguir la victoria más importante de su carrera como entrenador. De alguna manera se lo debía al valencianismo. Y nunca sabremos si su alineación en el Bernabéu tuvo que ver con no repetir otra humillación consentida como la del Barça en Copa. Lo que atisbaba otra debacle al limpiarse de tarjetas tres titulares se tornó en la mejor tarde de fútbol del año con el resto de titulares al campo y tres suplentes que dieron el callo. Jesús Vázquez firmó el mejor partido del curso, Aarons en defensa cerró bien su perfil y Diakhaby vuelve a ser el de antes de su gravísima lesión. Se rompió ante el Madrid y cerró el círculo marcando el primero de los dos goles en el Bernabéu. El mundo del fútbol se alegra de su regreso a lo grande. Los resultados son una consecuencia del trabajo del técnico, que mejora a cada jugador Y todo esto bajo el halo de Corberán, definitivamente un gran entrenador. Llevo meses diciéndolo y cada semana lo reafirman los hechos. Y no me refiero a que su Valencia sea el tercero de la Liga en la segunda vuelta (puesto Champions) que ya de por sí es de locos. Creo que los resultados son solo una consecuencia de su trabajo. Estudia cada movimiento, trabaja cada detalle y mejora a cada jugador desde el trabajo y el conocimiento. Lo dicen los propios jugadores y lo vemos todos: el rendimiento de Foulquier, Tárrega, Barrene, la recuperación de Guerra, Diego López... son muchos los rincones a los que mirar de la mano del actual entrenador. Y luego los partidos. Prepara cada duelo como una final en la que cada detalle cuenta. Un ejemplo del Bernabéu: se quedaba con un detalle táctico Dani Ponz -ex entrenador del Eldense hasta enero y uno de nuestros grandes analistas en la Ser- que define la preparación de partidos de Corberán; el cambio de posiciones de los tres centrales para emparejar Mosquera-Vinicius. Fue clave en el partido. ¿Y los cambios? Siempre tienen sentido y casi siempre aportan soluciones. Hugo Duro-Rafa Mir para golpear en el Bernabéu si se daba la oportunidad solo es la última linea de este impresionante libro que está escribiendo el técnico de Cheste. Próxima página mañana viernes. El capitulo de la permanencia se sigue escribiendo de su puño y letra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión