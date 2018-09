Fútbol | Valencia CF Guedes viaja a Portugal… y trabaja en el gimnasio Gonçalo Guedes en un partido de la pasada campaña frente al Eibar. / AFP El valencianista sufre molestias en un pie LOURDES MARTÍ Martes, 4 septiembre 2018, 13:47

Como uno más, Gonçalo Guedes acudió a la llamada de su selección. Sin embargo, Fernando Santos no ha podido contar con él todavía. «El jugador del Valencia volvió a hacer trabajo de recuperación en el gimnasio, no habiendo participado en el segundo entrenamiento del equipo luso, en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras», publica el periódico portugués Record quien añade que ha sido el único futbolista convocado que no se ha ejercitado.

Guedes viajó a Portugal pese a que el domingo, después del partido frente al Levante, el propio Marcelino explicaba la ausencia del futbolista en la convocatoria y desvelaba que había algo más que la falta de ritmo después de un verano atípico para él: «Gonçalo es que tiene una leve molestia en un pie y sobre todo es que no ha entrenado, no ha tenido una pretemporada normal y necesita un periodo de puesta en forma». Habrá que esperar para ver si el jugador vuelve a los terrenos de juego, algo que no hace desde el pasado Mundial. La primera oportunidad la tiene el jueves, en el partido de la selección lusa frente a Croacia, si no deberá esperar al menos al choque ante Italia el lunes 10 de septiembre.

El extremo izquierdo se convirtió el pasado día 30 de agosto en el fichaje más caro de la historia del Valencia. Dos días después de que el luso llegara a Manises con el avión privado de Peter Lim y tras revolucionar la terminal de llegadas del aeropuerto valenciano, pudo firmar su vinculación con el club de Mestalla: «300 millones de cláusula y un contrato hasta 2024» publicaba en un comunicado oficial la entidad blanquinegra. El día del cierre de mercado, tras su primer entrenamiento con sus compañeros, era presentado en Mestalla. En rueda de prensa además de asumir que para él era un «reto y una responsabilidad» los 40 millones de euros más 10 en variables que ha desembolsado el Valencia al PSG por él, también mostró su intención de participar en el partido contra el Levante aunque reconocía que dependía del entrenador. Finalmente Marcelino, que no lo había descartado en rueda de prensa conjunta con Paco López, lo dejó fuera de la convocatoria.

Guedes tendrá la oportunidad de redebutar en la Liga el próximo sábado 15 en Mestalla en el choque Valencia-Betis (20:30 horas) que se disputará tras el parón liguero.