Guedes, ocho títulos y debut como estrella Guedes (derecha) bromea con su compañero Roncaglia, ayer en el entrenamiento en Jerez. / Lázaro de la Peña / VCF El luso representa una de las principales amenazas para el Barça | Marcelino ha alternado toques de atención y elogios al jugador franquicia del Valencia, que tiene opciones de partir como delantero TONI CALERO Jerez Viernes, 24 mayo 2019, 00:02

Gonçalo Guedes reventó jovencísimo en el Benfica y fruto de ello se marchó al Paris Saint Germain. Un inicio de carrera vertiginoso aderezado con momentos muy complicados, sobre todo en Francia, donde se encontró sin sitio entre tantas estrellas. Estar en dos clubes dominantes en sus respectivos países ha permitido a Guedes acumular ocho títulos con apenas 22 años. Pero el luso quiere más. Y la de mañana es su primera final en el Valencia, ya como principal espada y consciente de que el conjunto blanquinegro le va a buscar continuamente porque el plan de partido, al menos sobre el papel, le va como anillo al dedo. Con un Barcelona que debe ser protagonista con el balón, por la velocidad de Guedes y su emparejamiento con Semedo pueden pasar muchas de las opciones del Valencia de ganar el título.

Al futbolista de Benavente le toca asumir una cuota importante de protagonismo. Presión que, en cierto sentido, ya ha trasladado Marcelino García Toral en algún momento de la presente temporada. El técnico fue alternando los toques de atención con los elogios. El 1 de diciembre, en el Santiago Bernabéu, el asturiano le gritó desde el banquillo: «Van 27 minutos y no te vas de nadie». No fue más allá la reclamación de Marcelino, sabedor de que las lesiones no estaban permitiendo a Guedes ser el jugador que enamoró a Mestalla durante la 2017-2018. Dos meses después de la escena recogida ante el Real Madrid, el portugués apareció en Girona encadenando varias buenas actuaciones. «El Valencia fichó a Guedes para que dé momentos así», concretó el técnico.

Guedes ha ido de menos a más: en 38 encuentros marcó ocho tantos y ha repartido cuatro asistencias

El asturiano dijo sí cuando en verano se abrió la opción de tener al portugués en plantilla por segundo año consecutivo. Guedes había sido uno de los elementos diferenciales de su primer Valencia y, si era posible, mejor tenerlo en el vestuario para intentar repetir en Champions. Peter Lim y Jorge Mendes se pusieron manos a la obra y finalmente consiguieron firmar al luso. Los 40 millones de euros hasta parecían baratos. «Es la inversión más importante de la historia de este club y es para que sea resolutivo en estos momentos. Ha sido una temporada muy difícil para él por muchos motivos, no hizo pretemporada, sufrió lesiones y se tuvo que operar», recordaba Marcelino tras el encuentro de Montilivi que el Valencia ganó en el último suspiro.

El Valencia asumirá en agosto el primero de los plazos de los 40 millones que debe pagar al PSG

En años difíciles para la economía del club, no sólo el dinero de la Champions hizo posible que Meriton accediera a dejarse un gran pellizco por Guedes. También influyó la forma de pago, según explicaría Alemany. El Valencia asumirá en agosto el primero de los plazos de esos 40 millones que debe abonar al PSG. «Las operaciones hay que valorarlas en conjunto. La clave es cómo se pagan esos 40 millones. La financiación es súper blanda, el primer pago es en agosto de 2019 y a partir de ahí, son seis años. Cualquiera entiende que supone una facilidad extraordinaria para un fichaje de un jugador como Guedes, muy importante y con una edad muy interesante», amplió Mateo Alemany.

Guedes ha ido de menos a más este curso y ha marcado ocho tantos (más cuatro asistencias) en 38 encuentros. Mañana sábado (21 horas) será titular y la única duda es si va a partir desde la banda izquierda, como acostumbra, o Marcelino le prefiere de delantero, donde ya ha actuado en varias ocasiones este curso. Desde donde sea, es el momento de Guedes.