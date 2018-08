Guedes, hasta 2024 con 300 millones de cláusula Gonçalo Guedes con la bufanda del Valencia. / irene marsilla El luso tendrá difícil jugar el derbi al estar fuera de forma, mientras que Garay causa baja y se sigue a la espera de saber si Kondogbia se recupera LOURDES MARTÍ Viernes, 31 agosto 2018, 02:24

Gonçalo Guedes ya es del Valencia. Por fin. 48 horas después de que el fichaje más caro de la historia del club de Mestalla llegara a la ciudad su traspaso se hizo efectivo. «Hoy hemos cerrado el contrato de Gonçalo Guedes», anunció ayer el presidente, Anil Murthy, en Mónaco tras el sorteo de la Champions.

El futbolista pudo estampar su firma en el contrato, que le unirá al Valencia hasta 2024. Para evitar que algún club poderoso se encapriche con el portugués, uno de los futbolistas más pujantes de Europa, el club de Mestalla le ha situado una cláusula de 300 millones de euros.

Esta misma mañana ya podrá ejercitarse a las órdenes de Marcelino García Toral, aunque tendrá muy difícil llegar al derbi del domingo contra el Levante, ya que lleva mucho tiempo sin entrenarse al ritmo de un equipo en plena competición, pero cosas más raras se han visto. Ya por la tarde, a las 20 horas, será presentado oficialmente en la sala de prensa del estadio de Mestalla.

Murthy oficializó el fichaje a los micrófonos de Movistar Plus bien entrada la tarde. De hecho, a lo largo de la mañana y mediodía, las partes interesadas seguían ultimando los detalles para cerrar el traspaso. La complejidad del mismo, las cláusulas, la burocracia, las traducciones y demás habían pospuesto la firma de un Guedes que incluso llegó a molestarse el pasado martes cuando acudió a las oficinas del club con la intención de terminar rápido con el papeleo y vestirse de corto para ponerse a las órdenes de Marcelino.

Marcelino se quedará por lo tanto con las ganas de alinear a su once de gala en el primer derbi del centenario. No sólo por la probable ausencia de Guedes, el técnico, además, no podrá contar con Garay y la presencia de Kondogbia en el Ciutat de València no es segura.

El central argentino todavía siente molestias provocadas por la contusión que sufrió en su rodilla en la primera jornada de Liga ante el Atlético y ayer, a falta de tres sesiones antes del partido, aún no se había entrenado fuera del gimnasio. Aunque Garay tiene la confianza de Marcelino, lo cierto es que el preparador asturiano no puede contar con él todo lo que quisiera. En la pasada campaña las lesiones y su posterior proceso de recuperación le impidieron encadenar más de siete partidos seguidos de Liga. La única vez fue entre las jornadas 28 y 34, aunque el siguiente choque no lo jugó por acumulación de tarjetas, en la penúltima jornada, ante el Girona en Montilivi. Marcelino lo descartó, en principio, por decisión técnica.

Marcelino espera al menos recuperar al argentino para el siguiente choque liguero frente al Betis, que será después del parón. Un paréntesis que el central podrá aprovechar para ponerse al cien por cien en una campaña que se espera con tres competiciones durante muchos partidos. Su sustituto en el Ciutat puede volver a ser Diakhaby. El técnico prefiere al joven francés de 21 años, ya que considera que está en mejor forma que Jeison Murillo.

El que se espera que sí esté, ya que no tiene recambio, es Kondogbia. Ante el Espanyol sintió molestias en el tobillo y ayer todavía no trabajó junto al grupo. Pese a no tener ninguna lesión de gravedad, su participación en el derbi no es segura. Entre hoy y mañana verá cómo responde su tobillo para decidir.