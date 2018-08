El Valencia CF, contra dos campeones de Europa Cristiano volverá a Mestalla, ahora como jugador de la Juventus. / reuters El 19 de septiembre será el debut de los blanquinegros en Mestalla contra la Juve y cerrará la fase también en casa ante el United PEDRO CAMPOS Viernes, 31 agosto 2018, 02:04

Peter Lim y Anil Murthy degustaron por primera vez un menú de fútbol europeo. El paladar de ambos desprendía un sabor dulce y otro salado cuando abandonaban el Forum Grimaldi. El Valencia volvía, por fin, a la Liga de Campeones y la caprichosa mano derecha de Kaká le incluyó en uno de los grupos más potentes junto a Juventus, Manchester United y Young Boys. El bocado que más agradó a los dirigentes es ver a su equipo con la aristocracia y recibir en Mestalla a dos de los conjuntos con más pedigrí -tanto los italianos como los ingleses han logrado el título de campeón de Europa-. El signo del euro se reflejaba en sus ojos con un estadio lleno y ya se veían en los palcos de Turín y Manchester disfrutando del siempre competitivo equipo de Marcelino García Toral. Y el plato que más se les atragantó fue justamente la dureza del grupo y que las posibilidades de pasar de fase se reducen.

Todo empezará el 19 de septiembre. Y será caviar. Valencia-Juventus en Mestalla. Guedes contra Cristiano. Pero el Valencia tiene que disfrutar de la experiencia. Ha formado la plantilla más competitiva de su historia y hay que dejar el miedo en el vestuario. Además, la fase de grupos tendrá numerosos momentos históricos y curiosos: será la primera vez en toda la historia que el Valencia se enfrente a la Juventus, Mestalla será el escenario del retorno de Cristiano Ronaldo a España, Cancelo se enfrentará a su exquipo, Juan Mata volverá a su casa con la camiseta de los 'diablos rojos' y también aparecerá por aquí Andreas Pereira, ese jugador que se marchó del Valencia antes de tiempo y que recibió un recado de Marcelino por su nula profesionalidad. Para ponerse las botas.

Aquí puedes ver el listado completo de partidos, tanto del Valencia CF como del resto de equipo.

La competición comenzará en la tercera semana de septiembre. Eso ya está ahí. Los equipos técnicos comenzarán a escudriñar cada detalle de los rivales. Todo parece que el Valencia se jugará la segunda plaza con el Manchester United. La Juventus ha ganado colmillo con Cristiano Ronaldo y parece que es el favorito, mientras que los británicos se presentan en uno de los momentos más conflictivos de su historia. Mourinho está en la cuerda floja y podría incluso no llegar a sentarse en el banquillo de Mestalla. El portugués no para de dar bandazos con las alineaciones buscando la más apropiada, pero no le sale nada. Los dirigentes del Manchester United empiezan a perder la paciencia con el complicado técnico.

El Valencia pretende imitar la época de Héctor Cúper en el banquillo: ir de tapado, sin hacer ruido, pero dando pasos firmes. En aquella época le fue tan bien que llegó a dos finales seguidas, la primera la perdió en el vestuario y la segunda es una de las mayores injusticias del fútbol. Esa Champions era del Valencia y unos malditos penaltis se la concedieron al Bayern Múnich.

El Real Madrid, con fortuna. «La suerte del campeón». Es una coletilla manida en el mundo del fútbol, pero lo cierto es que el Real Madrid, dominador actual de la Champions League con tres 'orejonas' consecutivas hasta situar su registro en 13, no puede quejarse del azar tras el sorteo celebrado en el Forum Grimaldi con el que UEFA, fiel a su tradición, celebra el inicio oficial de la temporada europea que concluirá con la gran final el 1 de junio de 2019 en el Metropolitano de Madrid.

La fase de grupos de esta edición, en la que por primera vez habrá dos horarios diferentes (18:55 y 21:00 horas) y se abandona el habitual de las 20:45, se pondrá en marcha el martes 18 de septiembre y se prolongará hasta el 12 de diciembre después de muchos partidazos.

Al Madrid le tocó en suerte la Roma, el CSKA Moscú y el Viktoria Pilsen. En Roma tienen claro su objetivo: «Intentaremos ser al menos segundos. Veremos qué tipo de Madrid será sin Cristiano Ronaldo, pero estamos hablando igual de un equipo de extraterrestres. Habrá perdido mucho, pero siempre es el Real Madrid, competitivo y difícil de superar, para respetar siempre», recordó Francesco Totti.

El Barça no tuvo tanta suerte como su eterno rival al recibir al coco del cuarto bombo, el Inter. Un rival de mal recuerdo, ya que el último precedente entre ambos fue en las semifinales de 2010, con el viaje a Milán en autocar y los aspersores del Camp Nou tras quedar fuera de una final que también se jugaba en Madrid ese año. El equipo azulgrana, además, volverá a Wembley, donde ganó la Champions en 1992 y 2011, para medirse a un Tottenham que aún no tiene listo White Hart Lane, y visitará al PSV, entrenado por exazulgrana Mark van Bommel.

Se intuye también una pelea cerrada en el grupo A, donde quedó unido el Atlético a Mónaco, Borussia Dortmund y Brujas. Tomas Lemar volverá a la capital monegasca con la rojiblanca y la afición colchonera aplaudirá a rabiar a Falcao.

Los rivales Juventus

JuventusTodavía más fuerte con Cristiano RonaldoLos de Allegri son, a priori, el rival más poderoso del grupo. Con el fichaje del astro portugués, incorporan todavía más pólvora a la línea de ataque, aunque sin perder tampoco la solidez defensiva que siempre les ha caracterizado.

Manchester United

Mata y con Mourinho en la cuerda flojaLos ingleses atraviesan actualmente un momento convulso. Con Mourinho al frente, han bajado su rendimiento de forma considerable en los últimos años. No obstante, mantiene a jugadores de potencial como Mata, Alexis o Pogba.

Young Boys

Un rival débil pero también desconocidoSe presenta con el cartel de equipo asequible. Son un rival desconocido para el Valencia, que no se ha medido nunca al conjunto suizo. No obstante, eliminó en la fase previa al Dinamo de Zagreb, por lo que habrá que tener cuidado.