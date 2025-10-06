Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La afición del Valencia Basket en el Roig Arena.

La afición del Valencia Basket en el Roig Arena. M. A. Polo

Los gritos de «Peter vete ya» invaden el Roig Arena

La afición del Valencia Basket entonó el cántico por primera vez en un pabellón de baloncesto, después de que Gayà apareciera en el videomarcador

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:23

Comenta

El Roig Arena abrió sus puertas esta pasada semana para albergar la temporada 2025-26. Todo comienzo tiene sus nuevas rutinas, prácticas o anécdotas. Y ... durante la disputa del partido entre el Valencia Basket y el FC Barcelona se vivió un hecho insólito que en La Fonteta previamente no tuvo lugar, como fue escuchar por primera vez los cánticos de «Peter vete ya» durante una cita de baloncesto.

