Los gritos de «Peter vete ya» invaden el Roig Arena

El Roig Arena abrió sus puertas esta pasada semana para albergar la temporada 2025-26. Todo comienzo tiene sus nuevas rutinas, prácticas o anécdotas. Y ... durante la disputa del partido entre el Valencia Basket y el FC Barcelona se vivió un hecho insólito que en La Fonteta previamente no tuvo lugar, como fue escuchar por primera vez los cánticos de «Peter vete ya» durante una cita de baloncesto.

Gayà, en el videomarcador del Roig Arena. LP

En una de las pausas que tuvo lugar durante el encuentro, el capitán valencianista fue abordado y como uno de los asistentes apareció en el videomarcador del pabellón. Gayà, sorprendido gratamente por el ambiente, manifestó que deseaba que «trajera muchas alegrías a los aficionados al basket y a Valencia en general».

Fue justo después de terminar el turno de palabra y al quedar en silencio cuando llegó ese momento. Desde el Fons Taronja, grupo del sector de animación de Valencia Basket, resonaron los gritos de «Peter vete ya», al que se sumaron otros aficionados, en oposición a la gestión del máximo accionista del Valencia CF.

No fue la única nota curiosa que protagonizó Gayà durante la tarde en el Roig Arena. Y es que las cámaras de DAZN cazaron al futbolista intercambiando impresiones con el presentador Arturo Valls. «Hay que seguir. Que parece que ya... eh. Jornada 8», manifestaba el defensa en una clara declaración de intenciones apelando a la calma.