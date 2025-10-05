Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrega de un cuadro conmemorativo a la familia de José Cerveró. LP

Goles y sentimiento en el homenaje de los veteranos del Valencia a José Cerveró

Un combinado de leyendas blanquinegras entrega un cuadro conmemorativo a la familia del exfutbolista en el estadio Vicente Salmerón 'Tico' de Real

R. D.

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:11

Un combinado de Leyendas del Valencia CF se enfrentó este domingo a un combinado de veteranos de Real y de Montroi para rendir un sentido ... homenaje al exjugador blanquinegro José Cerveró, fallecido el 17 de julio de 2024 a los 74 años de edad. Organizado por los Ayuntamientos de Real y Montroi, el encuentro se disputó en el estadio Vicente Salmerón 'Tico' de Real, situado en el polideportivo que lleva el nombre del mítico Pepe Cerveró. El partido terminó con el marcador de 0-4 a favor de los valencianistas ante varios centenares de aficionados que disfrutaron de lo lindo. Míchel Herrero, Ricardo Arias Jr, Roberto y Manolo Martín fueron los autores de los tantos.

