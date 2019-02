Gayà, capitanía, partidazo y el grito de auxilio: «No veo, no veo» Gayà despeja el balón ganándole a El Zhar. / ep Al de Pedreguer le recolocan el tabique nasal en Butarque y hoy se someterá a pruebas con la intención de ser titular contra el Betis TONI CALERO Lunes, 25 febrero 2019, 00:39

El tremendo golpe de Mikel Vesga interrumpió el partidazo de José Luis Gayà. A partir de ahí, el de Pedreguer sobreviviría con mucho sufrimiento sobre el césped de Butarque. El codazo en la nariz fue superior a sus fuerzas y, en el minuto 78, Gayà se echó al suelo para reclamar el cambio. «No veo, no veo», se excusaba el valenciano ante Carrillo, convencido de que el rival estaba arañando unos segundos al reloj. Y no. Gayà estaba mareado, exhausto. Los médicos no esperaron ni a que el jugador llegara a la banda para mandar un nítido mensaje hacia el banquillo, donde Diakhaby se despojaba rápidamente del peto para sustituir al capitán valencianista. Gayà no podía continuar y Roncaglia era el parche para la banda izquierda.

El de Pedreguer se marchó de Butarque todavía mareado por el golpe en la nariz y con preocupación porque las pruebas de hoy determinarán si va a estar disponible en el partido más jugoso de la temporada. Una semifinal ante el Betis que está en riesgo para Gayà, sin duda uno de los puntales del Valencia esta temporada. Al '14' le tuvieron que recolocar el tabique nasal en el estadio del Leganés -en el partido le habían cortado la hemorragia con un algodón- y la intención de médicos, técnicos y el propio futbolista es que durante estos cuatro días de descanso haya tiempo para recuperarse y estar listo en la semifinal de Copa. Eso sí, teniendo en cuenta que el impacto le dejó la nariz hecha unos zorros, lo más probable es que Gayà se vea obligado a jugar ante el Betis con una máscara protectora.

Al lateral le sentó de maravilla el descanso europeo contra el Celtic, donde Toni Lato cumplió con nota. Gayà volvió al once en Butarque y lo hizo con el brazalete de capitán. Ausente Dani Parejo, la capitanía fue para el valenciano por delante de Rodrigo Moreno o Geoffrey Kondogbia, también miembros del grupo de capitanes. La cinta pareció dar un plus a Gayà, que en la primera mitad lanzó un trallazo al larguero. Además de esa gran ocasión, el canterano volvía a justificar con su actuación la importancia dentro de los planes de Marcelino y las llamadas de Luis Enrique para la selección.

El lateral puede jugar con máscara la semifinal mientras Coquelin se fue con molestias musculares

Los médicos van a estar pendientes de Gayà estos días y también de Coquelin. El francés lleva tres partidos consecutivos de titular y ayer acabó con molestias musculares. Marcelino decidió sustituirle en el minuto 81 y hubo intercambio de pareceres entre técnico y jugador.