Los gastos de la plantilla aumentaron en 20 millones el déficit del Valencia El director general del Valencia, Mateo Alemany, en su última comparecencia de prensa. / efe/biel aliño Los sueldos de los futbolistas en el presupuesto de la campaña 17/18 sumaban 54 millones pero al final se pagaron más de 75 HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:54

El director general del Valencia, Mateo Alemany, advirtió hace unos meses de que el presupuesto de la pasada temporada no iba a cumplir la previsión y que el déficit se iría muy por encima de lo esperado. Al final, con la claridad de las cuentas, la clave no estaba en la venta de jugadores antes del 30 de junio de 2018. Los números rojos, según desvela la auditoría contable de la última temporada, tienen una base importante en las desviaciones de los gastos de la plantilla deportiva. Al Valencia, el sueldo y los salarios de sus jugadores se le fue muy por encima de lo previsto. En el presupuesto de la temporada pasada, el club apuntó un gasto de 54,8 millones de euros. Al final del ejercicio, la cantidad se disparó hasta más de 75,7 millones. Un desfase superior a los 20 millones de euros y que afectó al cierre del ejercicio. El exceso de déficit, una temporada más, fuera la tónica desde que Peter Lim tomó las riendas del Valencia en 2014.

Al coste de la plantilla hay que sumar otras partidas que no se ajustaron a las previsiones presupuestarias realizadas al inicio de la temporada pasada. En el apartado de «otros gastos de explotación» la carga económica fue finalmente de 25,7 millones de euros cuando lo previsto inicialmente era de 20,2 millones. De la misma manera, las amortizaciones también fueron mucho más de lo esperado al superarse los 39,9 millones y terminar el ejercicio con una cantidad superior a los 43,8 millones de euros.

Entre estas tres partidas, lo presupuestado al inicio de la campaña pasada era de 115 millones de euros, aunque al cierre del ejercicio el gasto sobrepasó los 145,3 millones. El club dibujó una campaña con unas pérdidas mínimas de 2,7 millones de euros pero al final la diferencia entre los ingresos y gastos se fue por encima de los 36,2 millones -de estos, 30,2 millones de euros son consecuencia de estas tres partidas donde se disparó el gasto-.

El hecho de que se dejara de ingresar por venta de jugadores la cifra prevista no fue clave en el déficit El mandato de Lim al frente del club suma ya casi cien millones de euros de pérdidas

Los números rojos no sólo han estado en no haber cubierto los ingresos por venta de jugadores -a 30 de junio de 2018 se tenían que haber logrado 45 millones por el traspaso de piezas importantes del equipo pero al final la cantidad alcanzó un máximo de 31,2 millones- sino que la causa también ha estado en no saber gestionar otras partidas que han engordado el déficit de manera preocupante. El club al cierre del mercado de verano acumulaba una deuda superior a los 500 millones de euros.

La desviación de 13,9 millones de euros en la fallida venta de futbolistas quedó compensada por el superávit logrado en otros conceptos. En el apartado de «ingresos de las operaciones» el Valencia presupuestó 91,9 millones y realmente obtuvo más de 100 millones -el resultado positivo fue de 8,8 millones- y en la partida de «otros ingresos» se pasó de los 841.000 presupuestados a los 4,6 millones de euros -3,7 más de lo esperado-. Esta mejora en los ingresos equilibraba el déficit por la venta de jugadores pero los números quedaron descuadrados por la falta de una acertada previsión en otros apartados.

A 30 de junio de 2018, el coste de plantilla del Valencia es de 226,8 millones de euros. Si a esta cantidad se suman los 71 millones en adquisiciones y se restan las operaciones de traspaso el coste aproximado al cierre del mercado veraniego de fichajes rondaría los 276 millones de euros.

Desde la llegada de Lim el equipo siempre ha cerrado los ejercicios en números rojos. El Valencia, desde la compra por parte del magnate de Singapur, acumula unas pérdidas de casi cien millones de euros. De cara a esta temporada se ha vuelto a elaborar un presupuesto optimista sin pérdidas ni ganancias al final del ejercicio. Unas variables que, si se mantiene la dinámica de las últimas campañas, nunca se han cumplido y siempre ha sobresalido el déficit para aumentar el lastre de la situación económica.