Alemany da la cara para proteger a Marcelino Mateo Alemany, durante su comparecencia de ayer en Mestalla. / damián torres El ejecutivo admite su preocupación por la situación del equipo pero se muestra convencido de que el Valencia acabará en la zona alta de la tabla«Soy el máximo responsable», recuerda el director general del club TONI CALERO Jueves, 1 noviembre 2018, 00:19

valencia. En el peor momento de la era Marcelino, con el equipo muy lejos del lugar imaginado y las victorias resistiéndose en Liga y Champions, Mateo Alemany dio ayer la cara para recordar que el proyecto del Valencia sigue girando sobre la figura del entrenador. Hizo Alemany una defensa a ultranza de Marcelino, el técnico que devolvió a los blanquinegros a la Liga de Campeones y cuyo contrato con la entidad expira en junio de 2020. El director general del Valencia se sentó, durante casi sesenta minutos, en la sala de prensa de Mestalla para proteger al entrenador y los futbolistas. Durante el discurso, decidido y muy contundente, Alemany se mostró fuerte para recordar quién es el responsable último de la marcha del Valencia: «Aquí hay que ser jerárquicos. El máximo responsable ejecutivo del club soy yo y asumo totalmente las decisiones tomadas desde el 24 de marzo de 2017, cuando me incorporé a la casa. Soy el máximo responsable de la ejecución y los proyectos deportivos. Como las propuestas que yo he llevado tanto a la propiedad del Valencia como al consejo han sido aceptadas, el máximo responsable soy yo».

Tanto Marcelino como Alemany coincidieron en verano en lo prioritario de la Liga. Repetir en Champions como clave para estabilizar este proyecto. Y ahora, con el equipo a ocho puntos de la cuarta plaza, el ejecutivo no oculta su «preocupación» aunque su tarea pase por alejarse del «nerviosismo». «No entraba en la previsión del club ni los aficionados que a estas alturas estuviéramos en la situación que estamos en Liga», reconoció Alemany, cerrado en banda cuando fue cuestionado por la valoración de los fichajes: «Un club profesional hace las valoraciones a final de temporada. Hay que analizar las cosas con un número suficiente de elementos. Octubre no es buen momento».

Al director general le sorprendió escuchar si se plantean la posibilidad de destituir a Marcelino siempre y cuando no se gane a Girona y Young Boys. «No hablo de hipótesis ni especulaciones», afirmó Alemany. «Los proyectos no se desmontan en dos meses. No hay que quedarse en la superficie del resultado y debemos hacer el análisis en frío. Nosotros nos basamos en dos y mil pico datos por partido. Todo ello nos ratifica lo que vemos. Hemos ganado poco, pero hemos perdido como el que menos», dijo el ejecutivo, que en ese sentido se alinea con Marcelino para recordar que el equipo «siempre compite». Destaca Alemany que el Valencia sufre «un problema de acierto extraño» porque el equipo «lleva pocos goles».

«Plantilla de máximo nivel»

Escapó Alemany de los análisis que apuntan a los fichajes del verano como una de las causas por las que el Valencia no está dando la talla. «Coincidimos hace dos meses y hoy también en que se han incorporado jugadores de máximo nivel. Es verdad que por plantilla no estamos dónde sé que la plantilla va a estar. No he perdido la confianza y el análisis objetivo me lleva a pensar que el equipo va a estar arriba», analizó el director general, que habla de un equipo «consistente que está comprometido» con los objetivos.

Todavía no se quiere plantear Alemany un escenario sin Champions la próxima temporada aunque, «como profesional», admite contemplar todas las posibilidades: «Hemos hecho un gran esfuerzo para fichar y mantener jugadores y hay profundidad de banquillo. Nuestra expectativa es estar arriba. Nos dan confianza los datos que tenemos, nos dicen que merecemos más de los que llevamos».

Respecto a sus conversaciones con Marcelino de las últimas y complicadas semanas, asegura Alemany que él no le dice nada al técnico porque es el propio entrenador «quien busca soluciones y alternativas». «Marcelino conoce perfectamente el nivel de confianza que tengo él», sentenció. Después de recordar que se impone la máxima exigencia «por el escudo y la historia» del Valencia, Alemany agradeció a Peter Lim la confianza que ha depositado en él desde que aterrizara en el club: «No soy quien para opinar de los demás. Lo que percibimos y sabemos es que Peter nos transmite una confianza altísima. Lo ha demostrado con hechos. Él hizo un gran esfuerzo económico y aceptó el riesgo que conlleva no vender jugadores. Sólo puedo darle las gracias por todo el respaldo que recibimos».