El frenético y decisivo mes de diciembre para el Valencia El equipo de Corberán comienza el último mes de 2025 visitando al Rayo a un punto del descenso, con dos partidos de Liga en el horizonte y otros dos posibles en la Copa del Rey

Juan Carlos Villena Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:03

El Valencia terminó el año 2024 como colista de la Liga, con sólo 13 puntos en la primera vuelta, lo que le valió a Rubén Baraja el despido en Navidad y la contratación de Carlos Corberán en plena Nochebuena. Un año después la situación es algo mejor... pero no mucho más. El proyecto de Peter Lim sigue enroscado en sobrevivir en poco más de librarse del descenso. Así, el inicio del último mes de 2025 refleja que los valencianistas siguen estando en la zona baja. El equipo de Mestalla visita este lunes al Rayo con 13 puntos, esta vez en 13 partidos aunque no creo que nadie saque pecho por ello puesto que la proyección actual es de 38 al final de la Liga, y a un punto de la zona de descenso tras el empate del Girona contra el Real Madrid. Con un partido menos, que es el que se disputará en Vallecas.

El mes de diciembre será frenético, y decisivo, para el rumbo del proyecto de los de Corberán esta temporada. Puesto que dependiendo de los resultados afrontará la Navidad con dos competiciones abiertas o con los mismos nervios que la pasada temporada, aunque bailen las posiciones en uno o dos puestos. Tras el partido en territorio madrileño, el Valencia viajará a Cartagena para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey y el domingo 7 recibirá al Sevilla en Mestalla. Un duelo entre rivales directos, puesto que los hispalenses tienen 16 puntos. La siguiente semana será limpia de trabajo pero con el horizonte de un partido muy complicado puesto que los valencianistas visitarán al Atlético en el Metropolitano, cuarto con 31 puntos, el sábado 13 de diciembre.

La última semana laboral de partidos de 2025 estará condicionada por lo que ocurra en Cartagena. Si los de Corberán pasan de ronda, sería lo lógico, afrontarán los dieciseisavos de final el martes 16 diciembre como paso previo a un partido marcado en rojo y que, en este momento, es dramático. El viernes 19 de diciembre, el Valencia cerrará el año en Mestalla recibiendo al Mallorca. En estos momentos, antes de que los valencianos cierren la Jornada 14, estos dos equipos están empatados a 13 puntos. Ha pasado casi un año desde la llegada de Corberán a Mestalla y la realidad es que la vida sigue... casi igual.