Los asfixiantes 100 x 66 metros de Vallecas

Los campos de fútbol de LaLiga se miden por unas reglas de sus dimensiones que son adaptables dentro de unos límites. El mínimo exigible de ... un terreno de juego reglamentario —según la normativa de la FIFA— es de una anchura mínima de 45 metros y una máxima de 90 metros. En cuanto a la longitud, esta puede variar de los 90 hasta los 120 metros de largo. Es por ello que se puede decir que el tamaño mínimo de un campo de fútbol sería de 45 x 90 metros, mientras que el más grande que se podría hacer sería de 90 x 120 metros.

Sin embargo, no es tan sencillo como esto. La recomendación para las categorías de élite y competiciones de máximo nivel establecen unas dimensiones que vayan en torno a los 105 metros de largo por unos 68 metros de ancho. Este es el estándar utilizado por prácticamente todos los campos de la Primera División española, con una gran excepción que tira por lo bajo: el Estadio de Vallecas del Rayo.

El escenario que visita el Valencia este lunes (21 horas) es el más pequeño de todo el campeonato español. 100 metros de largo por 66 de ancho. Unas dimensiones asfixiantes que se hacen todavía más estrechas por el estilo frenético que utiliza el equipo madrileño para sacar provecho a esta circunstancia. «El partido está condicionado por el terreno de juego, que un poco más pequeño. También el perfil de futbolistas que hay en la plantilla del Rayo, que son muy físicos, y sobre todo, el estilo que tienen con Íñigo como entrenador. Es un equipo muy incómodo que busca la presión en cualquier área del campo. Cuando unes ese estilo que te resta espacio y tiempo con las dimensiones más pequeñas del campo, sabes que el partido va a ser incómodo. Vamos a tener que tomar decisiones rápidas y tienes que ir al partido con esa mentalidad para competir en este campo. Cuando el campo es más reducido y la presión es intensa, el balón parado está más presente y manejarlo va a ser importante», dijo Corberán en su rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico sabe que afronta un duro reto, el de romper la mala dinámica de resultados como visitante, en uno de los campos más difíciles. «Nosotros siempre trataremos de mejorar en dinámica, en juego y en resultados, y esa es nuestra ambición y nuestro deseo. Encontrar un camino que nos haga competitivos y darle la máxima continuidad posible. No creo que haya ningún aspecto que tenga que ver con la relajación. Cuando obtienes unos datos de muchas temporadas, te muestra la dificultad de ganar partidos cuando uno juega de visitante. Tengo claro lo que queremos, competir igual fuera de casa que en Mestalla. Sabemos de la exigencia de los campos y los rivales, pero nuestra mentalidad es esa. El deseo es el lunes ir a Vallecas a conseguir una victoria que cambie esa dinámica», acuñó el mister blanquinegro.

Enfrente estará el Rayo de Íñigo Pérez, uno de los equipos de moda debido a su estilo frenético de presión intensa y su gran velocidad al contragolpe. Uno de los futbolistas que más se beneficia de ese estilo es Fran Pérez, que este verano cambió Mestalla por Vallecas y ha conseguido sacar su mejor versión con la franja. En el Valencia únicamente metió un gol en 77 partidos y como rayista lleva ya seis esta temporada. Un jugador al que Corberán le abrió la puerta y que ha volado lejos del entorno valenciano.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Valentín, Unai López, Fran Pérez, Álvaro García, De Frutos y Alemao.

Valencia CF: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Guerra, Almeida, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.