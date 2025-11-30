Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, en Vallecas. AFP
Previa del Rayo Vallecano - Valencia CF

Los asfixiantes 100 x 66 metros de Vallecas

Estrecho ·

El Valencia afronta el reto de romper su maleficio como visitante en uno de los campos más difíciles debido a las dimensiones que el Rayo utiliza a su favor

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:46

Los campos de fútbol de LaLiga se miden por unas reglas de sus dimensiones que son adaptables dentro de unos límites. El mínimo exigible de ... un terreno de juego reglamentario —según la normativa de la FIFA— es de una anchura mínima de 45 metros y una máxima de 90 metros. En cuanto a la longitud, esta puede variar de los 90 hasta los 120 metros de largo. Es por ello que se puede decir que el tamaño mínimo de un campo de fútbol sería de 45 x 90 metros, mientras que el más grande que se podría hacer sería de 90 x 120 metros.

