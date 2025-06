Las frases que escribía Helguera en el vestuario para desquiciar a Emery en el Valencia: «Se volvía loco»

J.Zarco Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 22:40 Comenta Compartir

Iván Helguera no tuvo una etapa nada sencilla en el Valencia CF. El exfutbolista llegó procedente del Real Madrid pero vivió una temporada complicada en la que el equipo peleó por el descenso, aunque terminó siendo campeón de Copa del Rey con Ronald Koeman en el banquillo. Sin embargo, su situación empeoró la campaña siguiente con la llegada de Emery.

«Con Emery era horrible, me llevaba fatal y tengo anécdotas muy malas. Creo que es un buen entrenador pero gestionando equipos y como persona es bastante complicado. Chocamos muy pronto y entre unas cosas y otras se me hizo eterno el Valencia», explicó en el podcast 'Offsiders'.

El enfrentamiento llegó hasta el punto de que Helguera escribía frases en una pizarra para sacarlo de quicio: «Decía que me quería y pasaban los meses y jugaba contra el Portugalete en Copa. Y claro ahí siempre chocábamos, porque encima él saltaba a la siguiente. En el vestuario yo escribía frases y una de ellas era 'cada vez que el coyote sale de la madriguera más se acerca a la peletería'. Él decía 'quién ha puesto esto' y se volvía loco. Cada día ponía una frase. Él dijo al presidente 'o este o yo'. Yo no aguantaba más y encima me hacía la vida imposible».

Helguera admitió que la situación llegó a ser insostenible: «Jugué y al día siguiente no salgo a entrenar porque estaba reventado. Me decía 'por qué no sales a entrenar' y yo con 33 años. Pensaba se ha vuelto loco este. Me levantaba, nos separaban y demasiadas movidas. No sé que pretendía, demasiados encontronazos».

Según el exjugador, Emery no fue sincero sobre los planes que tenía con él: «Era raro porque si al principio me dicen no cuento contigo pues vale. Pero él me decía 'yo sí cuento contigo no sé porque la prensa dice eso'. Bueno pues dices que cuentas conmigo y no juego ni a la petanca pues chico no te entiendo. Entonces claro yo entrenando metía un gol y lo celebraba. Ya tenía 33 años y a mí no me puedes... Si tú estás ahí pues yo también, era cada dos por tres un enfrentamiento».

