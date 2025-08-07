Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
Filip Ugrinic posa con los trofeos conquistados con el Young Boys. lp

Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia

El club de Mestalla cierra un acuerdo para fichar al centrocampista suizo hasta 2029 por el que pagará 4 millones fijos más uno más en variables

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:32

El Valencia ha reaccionado al toque de corneta dado por Carlos Corberán, que tras la mala imagen que dejó su equipo en Alemania contra el ... Borussia Mönchengladbach alertó a Ron Gourlay sobre las necesidades de la plantilla ante el inminente arranque de la Liga. Una de las lagunas durante la pretemporada ha sido la creación de juego, con el equipo marcando sólo un gol de jugada que fue el anotado por Dani Raba frente al Marsella. El acelerón en la semana del Trofeo Naranja ha sido en el centro del campo. Si este miércoles fue Baptiste Santamaria el que aterrizó en Manises para firmar un contrato con el Valencia hasta 2028 ahora le toca el turno a Filip Ugrinic. El Valencia, tal y como pudo confirmar este periódico, ha llegado a un acuerdo con el Young Boys para el fichaje del internacional suizo por una cantidad que roza los 4 millones brutos más uno más en variables, lo que dejaría la operación en 5 a final de la primera de las cuatro temporadas que firmará el jugador, que tendrá contrato hasta junio de 2029.

