Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia El club de Mestalla cierra un acuerdo para fichar al centrocampista suizo hasta 2029 por el que pagará 4 millones fijos más uno más en variables

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 13:32 Comenta Compartir

El Valencia ha reaccionado al toque de corneta dado por Carlos Corberán, que tras la mala imagen que dejó su equipo en Alemania contra el ... Borussia Mönchengladbach alertó a Ron Gourlay sobre las necesidades de la plantilla ante el inminente arranque de la Liga. Una de las lagunas durante la pretemporada ha sido la creación de juego, con el equipo marcando sólo un gol de jugada que fue el anotado por Dani Raba frente al Marsella. El acelerón en la semana del Trofeo Naranja ha sido en el centro del campo. Si este miércoles fue Baptiste Santamaria el que aterrizó en Manises para firmar un contrato con el Valencia hasta 2028 ahora le toca el turno a Filip Ugrinic. El Valencia, tal y como pudo confirmar este periódico, ha llegado a un acuerdo con el Young Boys para el fichaje del internacional suizo por una cantidad que roza los 4 millones brutos más uno más en variables, lo que dejaría la operación en 5 a final de la primera de las cuatro temporadas que firmará el jugador, que tendrá contrato hasta junio de 2029.

Noticia relacionada Baptiste Santamaria: «Estoy contento, es una gran oportunidad» Si no hay retraso con los vuelos está previsto que Ugrinic llegue este jueves a Manises para pasar reconocimiento médico y unirse el viernes en Paterna con sus nuevos compañeros, que ya están de regreso tras terminar el mini stage en Olot. El centrocampista no jugó este miércoles ante el Basilea en la tercera jornada de la Super League suiza por precaución, con los dos clubes cerrando los detalles de la operación. El futbolista, de 26 años, era un fijo en el Young Boys desde que llegó en 2022 procedente del Lucerna tras un breve paso por la liga neerlandesa y es un jugador polivalente que puede alternar las demarcaciones de mediocentro creador, extremo en un 4-3-3 o enganche. La idea de Corberán es que pueda doblar la posición de Javi Guerra y hacer también las funciones con André Almeida. Más aún teniendo en cuenta que el portugués tiene el cartel de transferible y que si aún sigue en la plantilla es porque el Valencia ha rechazado las primeras ofertas sobre él, la última del Trabzonspor turco de 4 millones. Con 3,2 millones aún por amortizar de su fichaje en las dos temporadas que le quedan de contrato, si algún equipo llega con un ofrecimiento de un mínimo de 6 millones sí que se abrirá esa puerta de salida.

