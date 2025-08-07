Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
Andoni Zubizarreta en su etapa como director deportivo del FC Barcelona. EFE

El fichaje del Valencia que Zubizarreta impidió: «Jugó con mi carrera»

Jeffren Suárez, exfutbolista del Barcelona, quiso salir a Mestalla en el verano de 2011, pero las condiciones desiguales que pedía el director deportivo culé impidieron su fichaje

José Martí

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:32

Verano de 2011. Un joven Jeffrén Suárez, extremo derecho de gran potencial, pidió salir del Fútbol Club Barcelona. Guardiola no contaba con él. En aquel momento llegó una oferta del Valencia que el jugador vio con muy buenos ojos. Así lo reconoce en una entrevista concedida al Diario SPORT, en la que afirma: «Yo quería jugar en el Valencia». La razón, conocer la competición y la proximidad geográfica: «Estaba al lado de Barcelona».

Pero Andoni Zubizarreta, histórico portero patrio y director deportivo del Barça en aquel momento, pidió más dinero al Valencia por el hecho de ser un club español. «Pedía más dinero a los clubes de España. Yo quería jugar en el Valencia, y me jodió». En palabras de Jeffren, a los clubes de la liga nacional se les pedía, como mínimo, un millón más: «Cuando venían equipos de fuera a preguntar por mí, el precio estaba entre los 3 y los 4 millones de euros y cuando venía uno de España rondaba los 5 millones».

@diariosport 🟦🟥🗣 Jeffrén Suárez, exfubolista azulgrana: "Me dieron la espalda en el Barça” #deportesentiktok #fcbarcelona #footballacademy ♬ sonido original - Diario Sport

El acuerdo con la entidad de Mestalla nunca se cerró. En su lugar, Jeffrén recaló en las filas del Sporting de Portugal. Desde ahí su carrera fue descendiendo. Se fue al Valladolid, donde jugó en Segunda, para después militar en clubes de las ligas belga, suiza, chipriota, croata, tailandesa y árabe. Jeffrén no olvida su frustrado fichaje por el Valencia y reconoce que todavía le guarda rencor a Zubizarreta: «Desde entonces no he podido ver a ese tío». Lo tiene claro: «Jugó con mi carrera».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  5. 5

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  6. 6 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  7. 7 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  8. 8

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  9. 9

    La caída del último coloso de la antigua Fe
  10. 10 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El fichaje del Valencia que Zubizarreta impidió: «Jugó con mi carrera»

El fichaje del Valencia que Zubizarreta impidió: «Jugó con mi carrera»