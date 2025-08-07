El fichaje del Valencia que Zubizarreta impidió: «Jugó con mi carrera» Jeffren Suárez, exfutbolista del Barcelona, quiso salir a Mestalla en el verano de 2011, pero las condiciones desiguales que pedía el director deportivo culé impidieron su fichaje

José Martí Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 12:32 | Actualizado 13:07h.

Verano de 2011. Un joven Jeffrén Suárez, extremo derecho de gran potencial, pidió salir del Fútbol Club Barcelona. Guardiola no contaba con él. En aquel momento llegó una oferta del Valencia que el jugador vio con muy buenos ojos. Así lo reconoce en una entrevista concedida al Diario SPORT, en la que afirma: «Yo quería jugar en el Valencia». La razón, conocer la competición y la proximidad geográfica: «Estaba al lado de Barcelona».

Pero Andoni Zubizarreta, histórico portero patrio y director deportivo del Barça en aquel momento, pidió más dinero al Valencia por el hecho de ser un club español. «Pedía más dinero a los clubes de España. Yo quería jugar en el Valencia, y me jodió». En palabras de Jeffren, a los clubes de la liga nacional se les pedía, como mínimo, un millón más: «Cuando venían equipos de fuera a preguntar por mí, el precio estaba entre los 3 y los 4 millones de euros y cuando venía uno de España rondaba los 5 millones».

El acuerdo con la entidad de Mestalla nunca se cerró. En su lugar, Jeffrén recaló en las filas del Sporting de Portugal. Desde ahí su carrera fue descendiendo. Se fue al Valladolid, donde jugó en Segunda, para después militar en clubes de las ligas belga, suiza, chipriota, croata, tailandesa y árabe. Jeffrén no olvida su frustrado fichaje por el Valencia y reconoce que todavía le guarda rencor a Zubizarreta: «Desde entonces no he podido ver a ese tío». Lo tiene claro: «Jugó con mi carrera».