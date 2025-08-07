Fichar fuera de las grandes ligas, una apuesta que le sale bien al Valencia

España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Indiscutiblemente, las cinco grandes ligas. Firmar jugadores que provengan de una de ellas otorga a los clubes españoles la ... garantía de haberles visto emplearse en un nivel competitivo similar al suyo. Concede un mayor grado de orientación y fiabilidad, siempre estimulante cuando se trata de invertir en un futbolista. Lo demás son 'experimentos'. O apuestas. Según se considere.

El Valencia este mercado se ha aventurado a buscar fuera de los horizontes tradicionales. Durante varias semanas sonó con fuerza Nicolás Fonseca, futbolista del Club León, por el que el cuadro blanquinegro planeaba gastar cerca de 4 millones de euros. De haber sido así, se hubiera convertido en el segundo traspaso de la historia valencianista desde el fútbol mexicano con coste económico. El primero fue Dorlan Pabón, que costó ocho millones, pero tuvo un fugaz paso por Mestalla. Después de que se cayera el fichaje de Fonseca, quien se encamina a firmar es Filip Ugrinic, de la liga suiza, que llegaría por alrededor de 3,5 millones.

Pero no han sido pocas las veces que la entidad centenaria ha desembolsado grandes cantidades por fichajes que eran apuestas. Es tradición en Europa gastar en jóvenes talentos del fútbol sudamericano. El Valencia, a lo largo de este siglo, ha destinado 98,38 millones de euros en firmar a jugadores de la liga argentina y brasileña. Entre estos fichajes se encuentran Pablo Aimar y Éver Banega.

Dejando de lado a las cinco grandes ligas, dentro del fútbol europeo la inversión ha ido principalmente a la liga portuguesa. Solo en este siglo, el club ha gastado 145,9 millones en firmar a 16 futbolistas. Destaca el desembolso en fichajes desde el Benfica, que asciende hasta los 116 millones. Es el club del mundo en el que más ha gastado el Valencia. Entre las contrataciones están Rodrigo, Enzo Pérez, André Gomes y Joao Cancelo.

Pero es más raro ver al club de Mestalla desembolsar dinero en jugadores que llegan de otras competiciones del viejo continente. El total de gasto en fichajes de ligas europeas, descontando a las ya mencionadas, asciende a 71,55 millones. El fichaje de Ezequiel Garay por 24 millones desde el Zenit contribuye a engrosar esas cifras. Por orden, estas son las ligas de más gasto: Rusia (27 millones), Noruega (8,5m), Grecia (8m), Bélgica (7m) y Georgia (4,05m). En Suiza solamente se ha gastado una vez, fueron 800.000 euros por el fichaje de Eray Comert desde el Basilea.

Las apuestas extranjeras pocas veces le han ido mal al Valencia. Pero el fichaje de Ugrinic hasta ahora es una incógnita. De cerrarse la operación entre el Valencia y el Young Boys, sería la primera vez en la historia en la que ambos clubes acuerden una contratación.