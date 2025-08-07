Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Aimar, procedente de River Plate, presentado en Mestalla en 2001 Sergio Pérez

Fichar fuera de las grandes ligas, una apuesta que le sale bien al Valencia

Filip Ugrinic, jugador de la liga suiza, está a un paso de Mestalla | Invertir en talentos del fútbol europeo no es común en la historia valencianista

José Martí

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:54

España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Indiscutiblemente, las cinco grandes ligas. Firmar jugadores que provengan de una de ellas otorga a los clubes españoles la ... garantía de haberles visto emplearse en un nivel competitivo similar al suyo. Concede un mayor grado de orientación y fiabilidad, siempre estimulante cuando se trata de invertir en un futbolista. Lo demás son 'experimentos'. O apuestas. Según se considere.

