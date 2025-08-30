Victoria para coger vuelo en Mestalla

Se enfrentó el VCF al Getafe de Pepe Bordalás. Ese Getafe compartiendo liderato, seis de seis en liga, entrenado por alguien a quién conocemos ... bien y que, lógicamente, no dejaremos de valorar. Ejercicio de supervivencia inmerso en economía de guerra. Pero creen, es vital la fe y el convencimiento que tengas en todo lo que haces. Y sinceramente, es algo en lo que nosotros debemos mejorar, para lamentar menos y lograr más.

Se dice, en el mundo del fútbol que, en una pachanga, casi siempre ganará el equipo de los defensas al equipo de los delanteros, un equipo defensivo casi siempre batirá a uno muy ofensivo, y es lo que este Getafe pone en práctica. Obviamente, no sólo por lo que tiene, y los pocos efectivos de los que dispone, sino además por filosofía propia, por idea del entrenador de los madrileños, primero defender, mucho y bien, y luego sorprender.

Trabaja bien la presión, basculaciones, no deja espacios por dentro, aprieta al poseedor del balón hacia adelante, y concede escasísimas ocasiones de gol al rival. Llega muy poco, eso sí, pero atrás no sufre y en esa balanza de concedo poco, y genero poco, de momento, está saliendo muy beneficiado. Tres goles a favor y no habrá tenido muchas oportunidades más, claras de gol. Y varios puntales en su cortísima plantilla, que acompañan al técnico poco menos que como soldados poseídos siguen a su general.

Es muy pronto y si no consiguen completar la plantilla, no lo pasarán bien, seguramente, pero lo que va por delante, va por delante. Y todo esto inmerso en un ambiente incluso de incertidumbre total, si Uche se va o no, si David Soria se va o no, etc., etc., etc. Como comenté antes, maestro de la supervivencia.

Y un Valencia CF enfrente, con un punto, no demasiados momentos de partido positivos, en los que claramente se les vea controlando el juego, jugadores a los que todavía les queda para encontrar un mejor nivel y fichajes aun por valorar, y que necesitaba ganar casi de forma obligatoria.

Pero la victoria de ayer lo cambia todo. Corberán 'se disfrazó' de Bordalás. Fue efectivo en ataque y resistió las acometidas de Uche, Coba y compañía. El Valencia dejó las brillanteces aparte. Pero enorgulleció a la afición y consiguió lo más difícil: vencer y convencer.

Un cambio por línea bastó para tumbar al colíder. Buen partido de Santamaria. Gol de Diakhaby para reivindicarse. Golazo de Danjuma. Asistencia de Ramazani. Pim, pam, pum. Tres mazazos. Tres puntos.