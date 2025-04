Fernando Giner: «Estamos más cerca de UEFA que del descenso ¿por qué no mirar hacía arriba?»

El Valencia ha pasado de estar en una situación crítica hace semanas, en la que se le veía peleando por el descenso hasta final de ... temporada, a coger oxígeno, alejarse de la zona de peligro a siete puntos y estar no tan lejos de los puestos europeos. Fernando Giner, leyenda del club blanquinegro y presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia, opinaba esto sobre la situación de los de Corberán y la posibilidad de llegar a UEFA:

«Nos falta ganar dos partidos aún, pero no solo ganar dos partidos, porque los objetivos hay que trazarlos a través de cómo te va funcionando la temporada. Entonces, está claro que no ha sido una muy buena temporada, pero que podemos terminar en una posición muy, muy respetable. Y entonces, estas son matemáticas, ¿estamos más cerca del descenso o de UEFA? Estamos más cerca de UEFA que del descenso. ¿Por qué no mirar hacia arriba?», decía.

Además, el éxtasis por la victoria del Valencia en el Bernabéu sigue presente en el ambiente de la afición blanquinegra, ya que recordaba a una de esas grandes noches en las que los de Mestalla eran los matagigantes. Sin embargo, la realidad es que siguen siendo tres puntos, y si los de Corberán quieren soñar con puestos europeos, hay que seguir partido a partido. Esto mismo es lo que apuntaba Fernando Giner:

«El haber ganado al Madrid es muy importante, pero son tres puntos igual. Tenemos una línea ascendente, hemos mejorado muchísimo y los chavales están psicológicamente mejor en el fútbol. Los momentos estos hay que aprovecharlos. Ahora, tienen que ser capaces en el día de hoy de pensar que lo que se ha hecho en Madrid ha sido importante, pero que al Sevilla hay que ganarle», afirmaba.

Además, todo esto pasa por dar un golpe encima de la mesa y conseguir ganar al Sevilla esta noche, ya que si no, la hazaña del Bernabéu no servirá para mucho. Fernando Giner explicaba esto:

«Bueno, ganar esta noche significa un pasito más, un pasito más hacia una intranquilidad que hemos venido sufriendo durante la temporada, pero hay que ganar. Si no le ganan al Sevilla, lo que se ha hecho en Madrid no sirve para nada. Entonces, yo creo que están capacitados, que pueden ganar esta noche. Dar ese respiro, si cabe, a esta temporada y pensar en UEFA, pensar en clasificación europea. ¿Estamos ahí?», sentenciaba.