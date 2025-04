La auditoría eleva en 34 millones más el gasto del Nou Mestalla

El Nou Mestalla, cada vez más caro. Es básicamente la conclusión que se puede obtener de la auditoría externa que encargó hace meses el ... Ayuntamiento de Valencia, tras la aprobación por parte del pleno, y cuyo resultado obra ya en poder del Consistorio. Para ser más exactos, y tal y como reconocía en una entrevista a este periódico el propio responsable de Vielca Ingenieros, el futuro estadio del Valencia ha visto cómo sobre el papel se han incrementado los precios, en un 17% concretamente. Es decir, el pellizco sube en unos 34 millones a los que ya en su momento manejaba el club como incremento. De hecho, la previsión estaba en 241 millones de euros.

«En base a nuestro estudio de precios y mediciones el coste total de las obras incluyendo gastos generales, beneficio industrial e IVA asciende a la cantidad de 341.467.497,79 euros como presupuesto de inversión final», es la conclusión que arroja la auditoría y que servirá para que el Ayuntamiento determine la fianza que debe depositar el club en caso de incumplimiento de los plazos previstos.

Era lo más previsible porque en las reflexiones que Vicente Candela hacía a LAS PROVINCIAS señalaba entre otras causas que debido a la dana y las consecuencias de la catástrofe, todo se había incrementado. No obstante, en el estudio más detallado del plan de ejecución que presentó el Valencia, Vielca había examinado algunos deslices que en líneas generales no impiden no obstante que el club salga más que airoso de este examen extraordinario al que se ha sometido.