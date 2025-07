Fede Sagreras: «Creo que Mosquera se ha equivocado y no va a ser titular en el Arsenal»

Lourdes Martí Valencia Domingo, 20 de julio 2025, 12:11 Comenta Compartir

En verano de 2024, hace justo un año, el Valencia y la Agrupación de Peñas sellaron un nuevo acuerdo que no se hizo oficial hasta el noviembre pasado. Una fotografía de los presidentes de ambas entidades, Layhoon Chan (que en marzo de 2025 cedió su cargo a Kiat Lim) y Fede Sagreras, representaban una polémica alianza.

El club y el colectivo de aficionados habían roto su acuerdo cuando Anil Murthy decidió expulsar a las peñas del local que tenían cedido en los bajos de Mestalla. Era septiembre de 2020 y la guerra entre ambos era total. Casi un lustro después, y sin Murthy en la presidencia de la entidad, las aguas volvieron a su cauce en un acuerdo que ha sido muy criticado por parte de muchas peñas que consideran que el colectivo que les representa deberían haberse mantenido en la oposición motivo por el cual decidieron salirse de la Agrupación.

El pasado verano volvió a haber un futbolista del primer equipo en la convención de peñas, fue Hugo Duro, y este sábado 20 de julio, Thierry Correia recibió el cariño de casi medio millar de seguidores. «Estamos en nuestra segunda casa, porque la Sala Rex Natura es donde celebramos todos los años la convención. Es la veintinueve edición, claro, con el parón lógico de la pandemia, y bueno, un día de valencianismo, de reunirse aquí, de alegría, ha venido un jugador del primer equipo y dos del femenino, Pauleta y Tamarit», explicaba Sagreras.

El lema escogido para la cita fue Jo sóc el Valencia, una decisión que el mismo presidente de la Agrupación explicaba: «Creo que, si no estaba claro que quede, de que la agrupación de Peñas y Las Peñas nacen por el Valencia, nacen por un jugador, nacen por un momento en la historia, y no nacen por otras cosas. Nacen por, ante todo, por el escudo. Entonces nosotros somos el Valencia, no del, porque del está claro, somos el Valencia».

Sagreras también valoró el mercado de verano, pidió paciencia a la afición y se mostró contrariado por la marcha de Cristian Mosquera. «A ver, yo creo que Mosquera se ha equivocado, creo que no va a ser titular en el Arsenal, pero bueno, cada uno es libre de elegir.El equipo, el equipo lógicamente necesita refuerzos. El año pasado, por estas fechas, creo que no teníamos ningún fichaje y este año tenemos dos (Aguirrezabala y Raba). O sea, no es consolarnos, pero vamos a esperar al día uno de, vamos a esperar al uno de, espera, vamos a esperar al uno de septiembre y valoraremos».

«Cuando lleguemos al uno de septiembre, entonces era momento de valorar lo bien hecho o no bien hecho. Personalmente pienso que ahora están, creo, están inmersos en tres renovaciones, que creo que es muy importante para todos. Que además de eso, se tenga que estar trabajando también en otras opciones, porque tienen que venir jugadores… pues lógicamente sí, la gente se preocupa, pero que a mí me diga o me tiren en cara, que creo que ya ha habido por ahí, que ha habido algún medio que me han dicho de que no me he pronunciado… es que no me puedo pronunciar ahora, a mitad de julio, de que no se han hecho fichajes. Vamos a esperar, vamos a tener un poquito de tranquilidad», añadió.

Mestalla, hasta la bandera

Pese a las sensaciones, Sagreras recordó que en apenas unas horas «se vendieron 3.400 abonos, lo que significa que el valencianismo continúa vivo».

Considera una «obligación» del club trabajar en la renovación de jugadores como Javi Guerra, Diego López y César Tárrega: «Es lo que deben hacer, lo primero hay que trabajar en que esos tres jugadores primordiales se queden en el Valencia. Y además, creo que tienen equipo para trabajar en poder traer algún central más, algún delantero».

Como aficionado, si tuviese que lanzarles un mensaje a los canteranos, les diría: «Primero que hablen con Gayà, segundo, de que Valencia es una plaza en la que los adoramos. Yo creo que hay jugadores que aquí han sido dioses y luego se han marchado y han ido deambulando por equipos cedidos. Que piensen que aquí en Valencia, que son jóvenes, pueden triunfar. Pueden incluso llegar a la selección absoluta. Y dentro de dos o tres años igual ya tienen la edad para dar ese salto gigante que quieren dar. Que no todo es el dinero en el fútbol, creo yo».

Acerca de las llegadas de Aguirrezabala y Raba, apuntó: «El portero todos hemos visto que ha jugado bastantes partidos con el Atleti y yo creo que es un buen fichaje. Otra cosa es donde se coloca Dimitrievski. Y luego Dani Raba, yo con mis amigos de Leganes he hablado con ellos y me dicen que nos llevamos a un buen jugador, que a veces desaparece un poquito. Pero que es un gran jugador y que nos puede dar mucho. Siempre que venga alguien a sumar, contentos.

Para finalizar, valoró las figuras de Kiat Lim y Ron Gourlay, dijo: «Al nuevo CEO lo comparo con Mateo Alemany. Cada uno es distinto pero bueno, por lo menos tienes una persona que se encarga de ese tema deportivo. Y luego que haya venido el presidente, pues es buena señal. Que haya estado en Paterna, que esté hablando con el entrenador es positivo. Otra cosa es que haya resultados después.