Un exvalencianista, héroe de la Supercopa de Europa del PSG Kang in Lee, que entró en el minuto 68, anotó el primero de los franceses y transformó su penalti

Pablo Lara Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 10:05 Comenta Compartir

Nueva temporada y el PSG sigue a lo suyo. Los de Luis Enrique, que la temporada pasada conquistaron cuatro títulos: Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia y Champions League, continúan levantando trofeos. En la noche de ayer certificaron un nuevo éxito europeo: la Supercopa de Europa, el segundo de su historia, después de perder la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea.

El Tottenham no se lo puso nada fácil. Con muchos cambios en el once de los franceses —no jugaron ni Fabián ni Joao Neves, aparte de la ausencia de Donnarumma, que deja el Parque de los Príncipes—, los hombres del nuevo entrenador de los Spurs, Thomas Frank, plantaron cara al gigante europeo. La primera parte fue de los ingleses, que, con una efectiva presión alta, ahogaron al Paris Saint-Germain, que cambió de sistema al ver en zona de creación tanto a Doué como a Dembélé. Tras buenas intervenciones del portero parisino y la falta de acierto de los atacantes del Tottenham, dos centrales, Van de Ven en el 39 y el 'Cuti' Romero tras el descanso, pusieron diferencia de dos en el marcador. Luis Enrique intentó solucionarlo con los cambios y le funcionó; lo que no se esperaba era que el héroe fuera un exvalencianista: Kang-in Lee.

El gol de Kang In Lee es antológico pic.twitter.com/thrvZnMTWh — Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) August 13, 2025

El surcoreano entró al terreno de juego en el minuto 68 y, desde su aparición sobre el verde, los franceses empezaron a jugar mejor. Las ocasiones llegaban, pero el acierto no aparecía. Cuando todo parecía definido a favor de los vigentes campeones de la Europa League, el mediapunta canterano del Valencia recibió un balón en la frontal del área y, sin pensárselo dos veces, armó el cañón con la pierna zurda, batiendo a Vicario con un golpeo perfecto ajustado al poste derecho. Kang-in puso la primera piedra del camino hacia el título, que fue acompañada por el empate de Gonçalo Ramos de cabeza en el 94. Con empate en el marcador se llegó a los penaltis. El PSG volvió a ponerse por detrás en el marcador con un fallo de Vitinha desde los once metros, pero, con los errores de Van de Ven y Mathys Tel por parte inglesa, la responsabilidad de poner por delante a los parisinos recaía sobre las botas del coreano. Sin nervios alguno y engañando a la perfección al portero, anotó el segundo gol con un acertado golpeo a la izquierda de la portería. Dos contribuciones del exvalencianista que ayudaron, y mucho, a que Luis Enrique volviera a levantar otro título, que se confirmó con el último penalti anotado por Nuno Mendes.

Participació decisiva del ex jugador del @RCD_Mallorca Kang In Lee a la victòria del PSG a la Supercopa d'Europa. Autor del primer gol dels francesos i també ha marcat el seu xut a la definitiva tanda de penals



Enhorabona!!🏆🏆



pic.twitter.com/PT3sa05oIG — 21Mallorca (@testimmallorca) August 13, 2025

Su paso por el Valencia

Muchos valencianistas celebraron ayer los goles de Kang-in Lee recordando su paso por Mestalla; otros lamentaron no haber podido disfrutar más del canterano. La etapa del futbolista en el Valencia no fue como se esperaba. El joven mediapunta llegó al club en 2011, con tan solo 10 años, y la entidad apostó por él en las categorías inferiores. Poco a poco demostraba que tenía la calidad suficiente como para triunfar en el primer equipo, y en 2018 debutó ante el Ebro en la Copa del Rey. El mediapunta zurdo se convirtió en el extranjero más joven en debutar en la historia del club y en el primer asiático en vestir la camiseta blanquinegra.

Ampliar

El surcoreano solo estuvo dos temporadas con ficha del primer equipo, en las que no llegó a ganarse el puesto de titular ni a tener la importancia que se esperaba tras su gran rendimiento en el filial. Con Lim en la directiva, el Valencia vendió al futbolista al Mallorca, una decisión muy criticada por la afición por negarse a apostar por él. Ese enfado ha ido creciendo con los años, especialmente tras su salto cualitativo tanto en el Mallorca como en el PSG, donde brilla en la actualidad. Una joya que tuvo que salir de Mestalla para brillar.