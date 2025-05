Europa, muy difícil para el Valencia CF gracias a Gil Manzano

Que Gil Manzano le birló al Valencia la cartera en Mendizorroza es bastante poco discutible. Y casi tanto como admitir que Europa, aún siendo matemáticamente ... posible, es un objetivo casi imposible. Cierto es que el equipo de Corberán hizo pocos méritos para ganar al Alavés pero en una jornada en la que a la rabia por la actuación del árbitro se le unió el hecho de quedarse sin puntos, al menos existía la opción de reconfortarse porque la Conference League podía continuar estando a tiro. Pero la jornada de este jueves no fue favorable en lo que al resto de complicados en la pelea se refiere.

Y es que se dio la circunstancia de que aunque había perdido el Mallorca el miércoles en el Santiago Bernabéu, este jueves sumaron tanto Rayo como Osasuna. Los de Vallecas llegaron a estar 2-0 pero acabaron sumando un solo punto (2-2) contra el Betis mientras que Osasuna cazó los tres en casa frente al Atlético de Madrid (2-0).

Las opciones que tenía el Valencia se han reducido de manera considerable. Se mantiene octavo el Rayo –con 48 puntos–, los mismos que Osasuna –noveno– mientras que el Mallorca pasa a ser décimo con 47 puntos. El Valencia se queda con esos 45 puntos que tenía antes de cruzarse con Gil Manzano.

¿Qué queda por jugar? ¿Quién lo tiene peor? Es difícil pronosticar qué equipo tiene un calendario más cuesta arriba para estas dos jornadas que restan, pero es evidente que lo más fácil –y complicado a la vez– sería que el Valencia sumara dos triunfos (llegaría a 51 puntos) y el resto de implicados no pasaran de los 50 puntos en su casillero. Este fin de semana hay un Celta-Rayo, un Valencia-Athletic, un Mallorca-Getafe y un Osasuna-Espanyol. La Liga se cerrará el fin de semana siguiente con un Betis-Valencia (a días de jugarse los verdiblancos la final de la Conference), un curioso Rayo-Mallorca con los dos protagonistas implicados, y un Alavés-Osasuna, que puede tener a los de Vitoria ya matemáticamente salvados y con el añadido de ese sentimiento de cercanía entre las aficiones de uno y otro club.

Al Valencia no le queda otra que resignarse y aguantar el tirón, al menos hasta el domingo a ver lo que pasa. No obstante, el malestar con este último colegiado y con otras decisiones tardará en despejarse. De momento el club guarda con celo si va a aplicar alguna estrategia de protesta hacia Madrid por lo ocurrido en Vitoria. Una cosa son las palabras que pronunció Javier Solís como representante oficial del club y otra que el Valencia active alguna comunicación con la Federación para trasladarle ese sentimiento de haber sido descaradamente perjudicado.

Al respecto el Valencia admite que si hace algún movimiento –como se asegura lo ha hecho en alguna que otra ocasión– lo hará sin dar publicidad. Las voces más críticas mantienen la teoría de que la entidad de Mestalla ha sufrido una considerable pérdida de peso en los órganos federativos, cuestión intangible pero que aparentemente se ve reforzada por situaciones como la del penalti de Tárrega a Mbappé en el Bernabéu, las manos de Diego López en Las Palmas o lo ocurrido con Gil Manzano en Vitoria, no sólo con el penalti que sí pitó sino con el placaje que pasó por alto a Gayà dentro del área local en el 95'. Lo único público son las frases de Solís: «Estamos muy cabreados. Ha sido una jugada que no entendemos y menos después de haber ido a revisar al VAR. En un primer momento puede equivocarse, para eso está la posibilidad del VAR, para volver a ver esas imágenes y sinceramente en la explicación que ha dado los jugadores... hemos salido muy perjudicados. Se puede protestar, con educación, con respeto, pero cuando se producen unos fallos como este que marcan la dinámica de un partido, pues también hay que denunciarlo», añadía el ejecutivo. En el Valencia no se quiere dar ni mucho menos todo por perdido.