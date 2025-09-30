Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Aemet rebaja la alerta a color amarillo en la Comunitat
Alberto Marí, en su debut. CD MIRANDÉS

La espera llega a su fin para Alberto Marí

El delantero cedido por el Valencia disputó los primeros minutos de la temporada con el Mirandés, tras un largo tiempo sin competir

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:32

Todo merece la pena para quien realmente sabe esperar. Al menos, eso se suele decir. Y a ese dicho quiere aferrarse uno de los cedidos del Valencia CF, que actualmente no pasa por un buen momento y quiere reencontrarse lejos de su casa. Tras un mes y medio de competición y después de una larga racha temporal sin jugar, llegó la oportunidad para Alberto Marí.

El delantero alicantino volvió al fin a sentirse futbolista el pasado viernes. Actualmente en las filas del Mirandés, pudo gozar de los primeros minutos oficiales en esta temporada 2025-26. Hasta la fecha no había tenido esa opción. Sin embargo, en esta séptima jornada liguera de LaLiga Hypermotion, Alberto Marí saltó al césped para completar los últimos 19 minutos de juego en el encuentro frente al Real Zaragoza, su exequipo.

Su participación, sin embargo, fue discreta. No pudo contribuir para que él y sus compañeros obtuvieran un mejor resultado, saldándose con una derrota final en Mendizorroza. A pesar de ello fue el primer examen para que el técnico del Mirandés, Fran Justo, pudiera ir metiendo en dinámica al atacante, que hasta la fecha siempre había estado por detrás de su competencia directa en el puesto.

Ahora, con 24 años, pretende volver a ganarse un hueco dentro del fútbol profesional. En la cantera valencianista sus notables registros invitaban a que volara alto. Pero una desafortunada y grave lesión cuando dio el salto al primer equipo truncaron de golpe esa progresión. Alberto Marí estuvo alejado de los terrenos de juego casi durante un año.

Ya el pasado curso, en La Romareda experimentó una primera cesión donde las cosas no salieron como a él le hubiese gustado. Un total de 29 encuentros disputados, en los que apenas pudo anotar tres goles y dar una asistencia, siempre con un rol muy discreto. Ahora el jugador tratará de revertir su situación en Anduva a base de goles y buenas actuaciones, con tal de regresar a Mestalla afianzado, ya que mantiene contrato con el Valencia hasta junio de 2027.

