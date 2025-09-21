Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz deja mañana lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
Santamaría celebra un gol ante el Athletic. EP

Espanyol - Valencia CF: día, hora y televisión

LALIGA ·

El equipo de Corberán viaja a Barcelona para intentar refrendar las buenas sensaciones del partido frente al Athletic

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:12

Tras el triunfo frente al Athletic Club en Mestalla el pasado domingo (2-0), el Valencia CF tiene ocasión este martes de escalar posiciones en la clasificación. Para ello, tendrá que superar a un duro rival: el Espanyol, que con 10 puntos se encuentra situado cuarto en la tabla, ocupando puesto provisional de Champions. Los catalanes han ganado tres partidos y han empatado uno de los cinco disputados. Su única derrota fue la este sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0).

El Valencia debe refrendar las buenas sensaciones del partido frente al Athletic para añadir un nueva victoria y tres puntos más al casillero. El equipo de Corberán es décimo con siete puntos, a falta de que termine la jornada.

RCD Espanyol - Valencia CF: horario

El partido RCD Espanyol - Valencia CF se jugará el martes 23 de septiembre, a las 19.00 horas, en el RCDE Estadium (Cornellà-El Prat).

RCD Espanyol - Valencia CF: televisión

El partido RCD Espanyol - Valencia CF podrá verse en directo por televisión en la plataforma Movistar+ LaLigaTV.

Además, lasprovincias.es le ofrecerá la narración en directo del partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  3. 3 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  4. 4 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  5. 5

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  6. 6

    El show de Santamaría
  7. 7 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  8. 8

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  9. 9 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Espanyol - Valencia CF: día, hora y televisión

Espanyol - Valencia CF: día, hora y televisión