Espanyol - Valencia CF: día, hora y televisión

El equipo de Corberán viaja a Barcelona para intentar refrendar las buenas sensaciones del partido frente al Athletic

Andoni Torres Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:12 | Actualizado 19:41h.

Tras el triunfo frente al Athletic Club en Mestalla el pasado domingo (2-0), el Valencia CF tiene ocasión este martes de escalar posiciones en la clasificación. Para ello, tendrá que superar a un duro rival: el Espanyol, que con 10 puntos se encuentra situado cuarto en la tabla, ocupando puesto provisional de Champions. Los catalanes han ganado tres partidos y han empatado uno de los cinco disputados. Su única derrota fue la este sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0).

El Valencia debe refrendar las buenas sensaciones del partido frente al Athletic para añadir un nueva victoria y tres puntos más al casillero. El equipo de Corberán es décimo con siete puntos, a falta de que termine la jornada.

RCD Espanyol - Valencia CF: horario

El partido RCD Espanyol - Valencia CF se jugará el martes 23 de septiembre, a las 19.00 horas, en el RCDE Estadium (Cornellà-El Prat).

RCD Espanyol - Valencia CF: televisión

El partido RCD Espanyol - Valencia CF podrá verse en directo por televisión en la plataforma Movistar+ LaLigaTV.

Además, lasprovincias.es le ofrecerá la narración en directo del partido.