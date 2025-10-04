Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diego López controla el esférico en una jugada del partido ante el Girona. EP

Diego López: «Este equipo no se puede permitir más derrotas así, vamos a trabajar como animales»

El futbolista del Valencia entiende la exigencia de la afición: «Este no es cualquier escudo»

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:46

Pitaba el final del partido Isidro Díaz de Mera Escuderos y Diego López se venía abajo. Otra vez una derrota y, sobre todo, una mala imagen durante más minutos de lo deseado. Por delante, dos semanas para trabajar y reflexionar. Podrá contar Corberán con él y con la mayoría de sus futbolistas en el parón de selecciones para preparar el próximo encuentro de LaLiga que será el lunes 20 de octubre a las 21 horas contra el Alavés en Mendizorroza.

El futbolista del Valencia habló tras el 2 a 1 en Montilivi para los micrófonos de la televisión con derechos para emitir el partido:

Una derrota más

«Creo que en la primera parte no hemos estado nada bien, en la segunda hemos reaccionado y cuando mejor estábamos han encontrado su segundo gol, que además ha sido a balón parado. Otra derrota más»

Cambio tras el descanso

«El mister ha acertado con las claves que nos ayudaban a superar al equipo, extender los ataques y a generar ocasiones, hemos empezado muy bien la segunda parte y cuando mejor estábamos han marcado ese segundo gol»

Afición

«Vamos a trabajar, no queda otra. Sé que la afición está jodida, nosotros también, se merecen muchas alegrías y estoy seguro de que se las daremos más pronto que tarde. Este equipo no se puede permitir más derrotas así, vamos a trabajar como animales»

«La afición exige, lógicamente el escudo que llevamos en el pecho no es cualquier escudo, estamos obligados a ganar a todos los partidos, toca apretar los dientes, apretar y que no haya dudas de que vamos a dar la vuelta a esta situación, este equipo va a trabajar y a competir como animales porque no podemos permitirnos más derrotas así»

