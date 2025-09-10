Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
Recreación de la fan zone del futuro Nou Mestalla. VCF

Una empresa americana gestionará la restauración y el hospitality del Nou Mestalla

El Valencia selecciona a Aramark como partner estratégico para la atención al público general en el futuro estadio blanquinegro

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:51

El Valencia ha anunciado este miércoles que ha seleccionado a la empresa Aramark como un aliado estratégico para el Nou Mestalla. La multinacional estadounidense, ... especializada en la experiencia gastronómica y referente a nivel internacional en el sector del ocio y el entretenimiento, se convierte en el socio de confianza del club para el área de 'Food & Beverage', asumiendo la gestión integral de las barras del estadio, así como el catering en los distintos espacios de hospitality y la oferta de la Fan Zone.

