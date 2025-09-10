Una empresa americana gestionará la restauración y el hospitality del Nou Mestalla

El Valencia ha anunciado este miércoles que ha seleccionado a la empresa Aramark como un aliado estratégico para el Nou Mestalla. La multinacional estadounidense, ... especializada en la experiencia gastronómica y referente a nivel internacional en el sector del ocio y el entretenimiento, se convierte en el socio de confianza del club para el área de 'Food & Beverage', asumiendo la gestión integral de las barras del estadio, así como el catering en los distintos espacios de hospitality y la oferta de la Fan Zone.

Tras imponerse en un proceso competitivo en el que han participado varias compañías líderes del sector, Aramark «implementará su oferta de restauración en el Nou Mestalla desde el momento de su inauguración en verano de 2027. La compañía, que trabaja de forma conjunta con el Valencia para dar forma a una propuesta gastronómica de primer nivel, aportará además su experiencia en algunos de los mejores estadios del mundo para garantizar una operación eficiente, de calidad y adaptada a los distintos públicos que elevará la experiencia del aficionado», dice el comunicado oficial del club.

Aramark gestionará un total de 52 puntos de venta distribuidos por todo el estadio y contará con una infraestructura adaptada a las características de un recinto de vanguardia con una cocina central de 1.000 metros cuadrados, garantizando así la máxima calidad, agilidad en el servicio y capacidad de respuesta en cada partido y evento. Sin lugar a duda, unos ingredientes que situarán la gastronomía como un elemento clave del Nou Mestalla.

En los bares del estadio se lanzará una marca exclusiva con identidad propia que ofrecerá una propuesta gastronómica inspirada en el estilo 'high street', pero con guiños a productos y recetas mediterráneas, logrando así una conexión auténtica y cercana con la afición. La compañía ofrecerá una oferta estructurada en distintos niveles de experiencia, que combinará excelencia en el servicio, una propuesta culinaria muy cuidada y un entorno exclusivo adaptado a cada evento y perfil de cliente. Además, la Fan Zone se convertirá en un espacio temático y acogedor, pensado como punto de encuentro para aficionados, familias y amigos antes de cada partido, fomentando el sentido de comunidad y el vínculo emocional con el club.

«El Nou Mestalla será, sin duda, uno de los mejores estadios de fútbol del mundo. Nos enorgullece trabajar conjuntamente con un club centenario para hacer realidad su visión de liderazgo, innovación y excelencia. Conseguiremos que la gastronomía acompañe a la experiencia de los aficionados del Valencia, en este proyecto tan transformador», afirma Mario Rodríguez, director de Operaciones de la compañía en España. Por su parte, Javier Solís, el director general del Valencia, destaca: «Con Aramark sumamos un compañero de viaje con una amplia experiencia en los mejores estadios a nivel internacional. Este acuerdo permitirá al aficionado del Valencia disfrutar en el Nou Mestalla de la mejor oferta gastronómica a través de numerosos puntos de venta repartidos por todo el estadio, así como en la fan zone y proporcionará el mejor catering al área de hospitality. La innovación y la tecnología van a desempeñar un papel clave para garantizar el mejor servicio en cada partido y cada evento».

La innovación tecnológica será un pilar fundamental para mejorar la experiencia del usuario en el Nou Mestalla. Según el anuncio del club, Aramark implementará soluciones para agilizar el servicio y optimizar el proceso de compra, como quioscos de autopedido y pago, y una tienda autónoma que, mediante la aplicación de inteligencia artificial, permitirá realizar pagos automáticos en tiempo récord. Todo ello, se complementará con la plataforma 'Fan Aramark', diseñada específicamente para los aficionados valencianistas, que ofrecerá información detallada del servicio, acceso a promociones exclusivas y posibilidad de realizar pedidos antes de cada partido. Estas herramientas contribuirán a mejorar la eficiencia y la comodidad del aficionado, ofreciendo una experiencia memorable.

Uno de los valores compartidos entre el Valencia y Aramark es la apuesta firme por la sostenibilidad medioambiental. El nuevo estadio ha sido diseñado para minimizar el impacto mediante una gestión eficiente de la energía, el uso responsable de los materiales y un desarrollo sostenible del espacio. Esta máxima está alineada con el programa 'Be Well. Do Well.' de Aramark, que persigue la reducción del desperdicio alimentario, la minimización del uso de envases desechables y la implantación de una oferta gastronómica sostenible.

Con esta colaboración con el Valencia, Aramark no solo amplía su presencia en grandes recintos deportivos, sino que reafirma su capacidad para liderar la transformación de los espacios de ocio, a través de soluciones innovadoras, sostenibles y centradas en el usuario. La compañía prestará servicio a cerca de 400.000 asistentes por jornada, en nueve de los principales recintos deportivos del país, entre los que se encuentran Spotify Camp Nou, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, RCDE Stadium, Benito Villamarín y Nou Mestalla, atendiendo a más de 8 millones de espectadores al año.