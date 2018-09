El drama defensivo del Valencia Boateng remata en la jugada que Roger aprovecharía para marcar el 1-0 para el Levante. / txema rodríguez «Un debut difícil en la Liga. Mala suerte también. Las cosas van a cambiar», escribe el presidente, Anil Murthy, tras el empate en Orriols | Marcelino repasa errores y admite que no le gusta su equipo cuando no tiene el balón TONI CALERO VALENCIA. Lunes, 3 septiembre 2018, 01:05

El derbi fue una moneda al aire que bailó de canto hasta la expulsión de Coke. En esa recta final quiso el Valencia -no pudo- con un Levante de gran pundonor pero escaso físico. Para entonces el conjunto de Marcelino ya había completado un carrusel de horrores defensivos impropios del equipo que la pasada temporada tenía en la fiabilidad de la zaga una de sus principales señas de identidad. El Valencia cerró la Liga con 38 goles encajados (1 por partido) y Marcelino redobló la apuesta: para este año debían ser 30. Es el mensaje que intentó grabar a fuego en el vestuario y airearía después, ese tope de tantos recibidos como camino más recto para repetir entre los cuatro mejores del torneo.

El boquete de las tres primeras jornadas no entierra el deseo de Marcelino, pero sí lo pone en entredicho. Neto ya ha encajado cinco goles (uno ante el Atlético, dos contra Espanyol y dos más ayer) y la cifra arroja un promedio de 1,6 tantos recibidos por cada noventa minutos: una proyección de 60 a final de curso. A favor de la pizarra del asturiano juega el tiempo. Es pronto y, además, tiene el Valencia por delante quince días para afinar antes de recibir al Betis. Marcelino no se esconde. Está molesto con lo que ve. «Es obvio que debemos mejorar. No me gusta mi equipo cuando no tiene el balón. Está bastante lejos de lo queremos y deseamos», despachó el técnico tras el derbi de Orriols.

La baja de Ezequiel Garay se ha hecho notar. Una contusión dejó KO al argentino y ya acumula dos jornadas ausente. Mouctar Diakhaby, de momento, no alcanza las prestaciones de un hombre tan experimentado como Garay. Tampoco Piccini está dando la talla, aunque Marcelino huye de cualquier análisis individual: «Cuando metemos goles no es sólo responsabilidad de los delanteros y cuando los encajamos, no es solamente por los defensas».

Por ahí emerge la figura de Jeison Murillo y su controvertida situación. El colombiano no fue convocado en las dos primeras citas y en Orriols se quedó en el banquillo. Aún así, regresa con su selección. Marcelino no quiere líos. «Si creo que lo merece, va a jugar. Lo he repetido en muchísimas ocasiones. Es un jugador en el que tenemos muchísima confianza y a lo largo de la temporada nos dará muchísimo rendimiento», aseguró el entrenador.

Contra el Levante, bien es cierto, falló Parejo en el primer gol rival. Fue una pérdida absurda en el centro del campo que Morales devoró hasta ver cómo Roger levantaba los brazos para celebrar el 1-0. El error del capitán fue el génesis y el de Neto, la puntilla. En el segundo tanto del 'pistolero' se mostraron lentos Gabriel Paulista y Piccini. Morales incluso mandó un balón al larguero con ventaja para el Levante. Demasiadas ocasiones concedidas y una conclusión: la mejora en defensa es prioritaria. Lo ve Marcelino, claro, pero también el presidente desde su sitio en el palco de autoridades. «Un debut difícil en Liga, mala suerte también. Las cosas van a cambiar, ánimo», escribió Anil Murthy tras el derbi. Optimismo para revertir una situación que preocupa.