Sigue en directo el Valencia CF-AS Monaco de pretemporada aquí Gayà firma un autógrafo a su llegada al estadio. / J.C. Villena El coreano entra en el primer once de la pretemporada donde debutará Manu Vallejo | Once de Marcelino: Jaume, Pascu, Garay, Diakhaby, Salva Ruiz, Coquelin, Koba, Kang In, Guedes, Gameiro y Manu SARA L. SANTOS Valencia Actualizado a 20/07/2019 16:50

Primer amistoso de pretemporada y primera ocasión de disfrutar de los nuevos fichajes del Valencia CF. Los de Marcelino García Toral se enfrentan al AS Monaco en el Stade du Christ-Roi a las 17 horas.

Once del técnico valencianista: Jaume Doménech, Pascu, Garay, Diakhaby, Salva Ruiz, Coquelin, Koba Koindredi, Kang In, Guedes, Gameiro y Manu Vallejo.

Once del entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim: Lecomte, Dias, Jemerson, Glik, Sidibe, Rony Lopes, Aholou, Golovin, Boschilia, Pele y Foster.

Sigue minuto a minuto el partido de pretemporada en lasprovincias.es.

LA PREVIA de J.C. Villena desde Crans-Montana

Manu Vallejo debutará con la camiseta del Valencia CF en el partido ante el Mónaco, en el estreno de los valencianistas en la pretemporada. El once escogido con Marcelino García Toral es el formado por Jaume Doménech en portería, Pascu, Garay, Diakhaby y Salva Ruiz en defensa, Coquellin y Koba en en el centro del campo, Kang In Lee y Guedes por fuera y en punta de ataque Gameiro y Manu Vallejo. Kang In tendra una buena oportunidad para mostrarse, mientras el Valencia sigue con la decisión firme de buscarle una cesión.

El Valencia tendrá hoy una primera prueba de altura frente al Mónaco en Lens (17 horas, GOL) puesto que el conjunto de Cesc Fàbregas y Falcao, aún de vacaciones por la disputa de la Copa América, ya acumula cuatro partidos de preparación y por tanto está más rodado. El conjunto valencianista entrenó ayer por la mañana en Paterna y llegó a su cuartel general de Crans-Montana, el Grand Hotel du Golf, a las cinco de la tarde tras aterrizar en el aeródromo de Sion, que se utiliza como base de operaciones militar. El equipo de Marcelino García Toral afrontará el encuentro como un entrenamiento más con lo que está previsto que Maxi Gómez debute con su nueva camiseta, después de demostrar buen tono en las primeras sesiones en Paterna.

La expedición, con 28 futbolistas muchos de ellos aún pendientes de su futuro como es el caso de Medrán, Fran Villalba o Racic, dio un pequeño paseo por el campo de golf de Crans-sur-Sierre, donde Seve Ballesteros pasó a la historia el 5 de septiembre de 1993 con un mágico golpe en el hoyo 18 que derivó en un recuerdo eterno del español en la localidad suiza. Durante el mismo, una de las imágenes más destacadas fue la de José Luis Gayà arropando a Kang In Lee. La perla coreana es uno de los jugadores que tienen que cerrar su futuro más inmediato, sabedor de que no cuenta en los planes de Marcelino.

La rutina en el hotel de concentración, donde la plantilla se entretuvo en el photocall colocado en la recepción con motivo del Festival de Fútbol de los Alpes, que alberga los dos partidos que disputarán los de Mestalla en territorio suizo, el de hoy frente al Mónaco y el del martes 23 de julio en Lens frente al conjunto local, comenzó con el reparto de habitaciones. Cada jugador dispondrá de la suya individual, dejando atrás las clásicas parejas.

Al frente de la expedición, con la ausencia del presidente, llegó Kim Koh, en un segundo autobús donde también llegó a la concentración Pablo Longoria, en permanente contacto con Mateo Alemany que a esa hora de la tarde en Crans-Montana se estaba desplazando al aeropuerto de Singapur para comenzar el viaje de vuelta a Europa. Otro de los detalles que indicaron que el cónclave en territorio asiático se confirmó con pocas horas de antelación al inicio del stage de pretemporada fue la presencia ayer de la familia de Anil Murthy en uno de los vuelos comerciales que conectan Valencia con Ginebra.

Quien también mantuvo contacto en todo momento con Singapur fue Rubén Uría. El asturiano ha ejercido de primer entrenador en ausencia del inquilino titular del banquillo, Marcelino, con el que tuvo que rematar todos los detalles de las primeras horas del equipo en la concentración helvética. Entre ellas, el trabajo a realizar en las horas previas al partido de mañana y la forma de encarar el mismo, donde jugadores como Cillessen, Jason Remeseiro o Manu Vallejo optan, junto a Maxi Gómez, a sus primeros minutos como valencianistas.