Amet activa un aviso naranja en Valencia por fuerte calor, anuncia probables tormentas el martes y señala las zonas donde caerán
Dani Raba, con el Valencia. VCF
En directo, el Trofeu Taronja 2025: Valencia CF-Torino FC

Sigue el minuto a minuto de la tradicional presentación del equipo blanquinegro en Mestalla, que es además el último amistoso de la pretemporada

Pablo Lara

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:47

Actualizado Hace 1 minuto

19:51

Fran Pérez la otra ausencia para el encuentro

El canterano valencianista tampoco ha acudido en el autobús con sus compañeros debido a unas molestias físicas, nada relacionado con los rumores de su salida al Rayo Vallecano.

19:44

André Almeida llega andando a Mestalla

El portugués ha acudido a pie tras cerrar su traspaso al Trazbonspor por 6,5 millones. Después de días en el que su futuro estaba en el aire su etapa en el club blanquinegro ha llegado a su fin. A su llegada, el futbolista ha sido jaleado por los miles de aficionados que se encontraban a las afueras de Mestalla.

19:40

Ya llega el Valencia a Mestalla

Los de Corberán llegan en autobús al estadio con la expectación de miles de aficionados en la presentación de la plantilla frente a su público.

19:37

Valencia CF - Torino (53ª edición Trofeu Taronja)

Buenas tardes. A partir de estos momentos empezaremos a contarles minuto a minuto el cuarto amistoso del Valencia de Corberán, que se enfrenta al Torino italiano en la celebración de la 53ª edición del Trofeu Taronja.

Actualización disponible

