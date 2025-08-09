En directo, el Trofeu Taronja 2025: Valencia CF-Torino FC
Sigue el minuto a minuto de la tradicional presentación del equipo blanquinegro en Mestalla, que es además el último amistoso de la pretemporada
Pablo Lara
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 19:47
19:51
Fran Pérez la otra ausencia para el encuentro
El canterano valencianista tampoco ha acudido en el autobús con sus compañeros debido a unas molestias físicas, nada relacionado con los rumores de su salida al Rayo Vallecano.
19:44
André Almeida llega andando a Mestalla
El portugués ha acudido a pie tras cerrar su traspaso al Trazbonspor por 6,5 millones. Después de días en el que su futuro estaba en el aire su etapa en el club blanquinegro ha llegado a su fin. A su llegada, el futbolista ha sido jaleado por los miles de aficionados que se encontraban a las afueras de Mestalla.
19:40
Ya llega el Valencia a Mestalla
Los de Corberán llegan en autobús al estadio con la expectación de miles de aficionados en la presentación de la plantilla frente a su público.
19:37
Valencia CF - Torino (53ª edición Trofeu Taronja)
Buenas tardes. A partir de estos momentos empezaremos a contarles minuto a minuto el cuarto amistoso del Valencia de Corberán, que se enfrenta al Torino italiano en la celebración de la 53ª edición del Trofeu Taronja.
