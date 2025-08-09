En directo, el Trofeu Taronja 2025: Valencia CF-Torino FC

19:44

André Almeida llega andando a Mestalla

El portugués ha acudido a pie tras cerrar su traspaso al Trazbonspor por 6,5 millones. Después de días en el que su futuro estaba en el aire su etapa en el club blanquinegro ha llegado a su fin. A su llegada, el futbolista ha sido jaleado por los miles de aficionados que se encontraban a las afueras de Mestalla.