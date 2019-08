Sigue en directo el FC Brighton-Valencia CF de pretemporada aquí Guedes en el amistoso ante el Sion. / EFE Once de Marcelino García Toral: Jaume; Piccini, Paulista, Diakhaby, Gayà; Kang In Lee, Parejo, Coquelin, Cheryshev; Rodrigo, Maxi Gómez LAS PROVINCIAS Valencia Actualizado a 02/08/2019 19:17

El FC Brighton & Hove Albion recibe al Valencia CF en el cuarto amistoso de pretemporada del conjunto blanquinegro. El partido arranca a las 20 horas y se disputa en el Amex Stadium.

Once del Valencia CF: Jaume; Piccini, Paulista, Diakhaby, Gayà; Kang In Lee, Parejo, Coquelin, Cheryshev; Rodrigo, Maxi Gómez

Once del Brighton & Hove Albion FC: Ryan; Montoya, Dunk, Burn, Duffy; March, Stephens, Propper; Locadia, Murray, Trossard

LA PREVIA: Marcelino disfraza de normalidad el tramo final de la pretemporada

Lourdes Martí | Valencia

Marcelino García Toral afronta los momentos importantes en soledad. Los buenos y los malos. Sentado en una silla, fuera del banquillo de Pucela miró al cielo y agradeció a su padre el haber terminado la Liga en zona Champions. Era 19 de mayo y ese iba a ser su segundo mejor día como entrenador del Valencia. El primero iba a llegar apenas seis días después. Este jueves, en una de sus peores semanas como técnico blanquinegro dejó que sus jugadores y cuerpo técnico bajaran al campo exterior de la ciudad deportiva. Acompañado de su segundo, Rubén Uría, supervisaba el trabajo de los suyos.

Lo hacía con el rostro serio. Un semblante apenas inalterable en la última semana. Quizás se preguntaba qué les diría a todos esos futbolistas que están en el Valencia en parte por haber recibido un telefonazo suyo. Uno de los primeros fue Gabriel Paulista. «Me dijo que las cosas aquí iban a cambiar y yo le creí», dijo el central nada más aterrizar en Valencia en aquel verano de 2017 cuando la Champions quedaba a demasiados puntos. Kondogbia, Cheryshev o Coquelin fueron los siguientes. A dos semanas de que empiece el año tres de la era Marcelino en el Valencia al técnico, y la plantilla, viven una situación surrealista.

El equipo se ejercitaba en Paterna mientras el director general del club, Mateo Alemany, y el presidente, Anil Murthy, viajaban a Singapur. Será en el país asiático donde se decida el futuro del balear. Del terremoto que pueda suponer la marcha de Alemany y las réplicas que podría tener en Marcelino y algunos de los jugadores (al mercado de fichajes todavía le queda alrededor de un mes) no se quiere ni oír hablar en Paterna, por este motivo todos apelan a la aparente normalidad.

LA EXPEDICIÓN - Brighton y Leverkusen Futbolista Puesto 1. Jaume Doménech Portero 2. Cillessen Portero 3. Garay Defensa 4. Paulista Defensa 5. Diakhaby Defensa 6. Javi Jiménez Defensa 7. Piccini Defensa 8. Wass Defensa 9. Gayà Defensa 10. Salva Ruiz Defensa 11. Coquelin Centrocampista 12. Kondogbia Centrocampista 13. Parejo Centrocampista 14. Carlos Soler Centrocampista 15. Guedes Centrocampista 16. Ferran Torres Centrocampista 17. Cheryshev Centrocampista 18. Jason Centrocampista 19. Kang In Centrocampista 20. Manu Vallejo Delantero 21. Maxi Gómez Delantero 22. Gameiro Delantero 23. Rodrigo Delantero

Los futbolistas disfrutan con los ejercicios que más juego dan como los rondos. También siguen 'picándose' en los partidillos y no dudan en hacer público cuál ha sido el equipo ganador. Ayer, los Kang In, Gayà, Guedes o Jason saborearon la victoria antes de tomar el avión con destino Inglaterra. El equipo salió a mediodía del aeropuerto de Manises para afrontar un fin de semana en el que disputará dos amistosos. Momento en el que Marcelino ha aprovechado para hacer la segunda criba del verano. Fran Villalba y Uros Racic se han quedado en Valencia junto a Sobrino y Álvaro Medrán, quienes ya se perdieron el último amistoso en Portugal. No estarán hoy frente al Brighton (20 horas) ni el domingo en Alemania ante el Levarkusen. En teoría, los que deben estar trabajando en sus respectivas salidas son Jorge López y Domingo Catoira. Ambos han asumido la secretaría técnica del club a espera de una resolución de la situación institucional.

El que también se subió al avión es Kevin Gameiro. El delantero francés recibió un golpe en la sesión vespertina del pasado miércoles y ayer se probó en solitario junto a un recuperador antes de unirse al grupo para afrontar el último viaje de pretemporada antes de la presentación en Mestalla.