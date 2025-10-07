Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
Hugo Duro, en un partido con el Valencia. EFE

El delantero del Valencia que va a cursar un máster de gestión

Cinco deportistas de élite disfrutarán del programa de la Universitat Politécnica de Valencia

Manuel Campos

Martes, 7 de octubre 2025, 12:23

Comenta

La Universitat Politècnica de Valencia continúa apostando por la excelencia en la formación de líderes deportivos: cinco deportistas de élite en activo cursarán el Máster en Gestión Deportiva de la UPV, gracias a las becas otorgadas por la Cátedra del Deporte de la universidad.

El futbolista del Valencia Hugo Duro y el ex tenista Pablo Andújar disfrutarán de una beca del 100% de la matrícula, mientras que Nerea Martí (automovilismo), Lorena Nieto (piragüismo) y Chimo Mínguez (tenis) han sido beneficiados con una beca que cubre el 50% del importe.

El Máster en Gestión Deportiva de la UPV fue pionero en España en ofrecer formación específica en la dirección, organización y gestión de entidades deportivas, consolidándose en sus más de 20 ediciones como referencia nacional e internacional para deportistas y profesionales.

A lo largo de estas dos décadas, numerosos atletas de primer nivel han cursado este máster, muchos de los cuales han logrado impulsar su carrera fuera de la competición, ocupando cargos directivos en clubes, federaciones y empresas del sector deportivo gracias a la visión estratégica y el conocimiento adquirido en su paso por la UPV. Ejemplos de ello son la presidenta de la FEB Elisa Aguilar, El CEO del mejor centro de entrenamiento de Europa de judo Sugoi Uriarte, el ex concejal de Deportes de Oliva Waldo Vila, el director de la sección de fútbol sala de la Federación Navarra Javier Eseverri o el director de marketing de Valencia Basket Víctor Luengo,

El claustro del Máster está formado por expertos, gestores y deportistas reconocidos, facilitando un entorno de aprendizaje multidisciplinar, con formación práctica vinculada a la realidad del sector.

La política de becas, impulsada en colaboración con el CSD, refuerza su compromiso con la conciliación de la carrera deportiva y la formación académica, permitiendo a los deportistas en activo acceder a una formación de primer nivel y garantizar una transición profesional de éxito una vez finalicen su etapa de élite.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  4. 4 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  10. 10 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El delantero del Valencia que va a cursar un máster de gestión

El delantero del Valencia que va a cursar un máster de gestión