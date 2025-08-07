Dani Raba: «El Valencia es, históricamente, uno de los cinco grandes equipos del fútbol español» El nuevo fichaje del conjunto de Mestalla repasa su carrera profesional y cuenta cómo esta siendo su adaptación al club

Dani Raba está siendo una de las ilusiones de este Valencia. Pese a que los resultados en pretemporada no están acompañando, aún ninguna victoria, el futbolista de Santander está dejando destellos de mucha calidad, aparte de su primer gol, ante el Olympique de Marsella. A falta de 9 días para el inicio de liga ante la Real Sociedad, el exjugador del Leganés explica su carrera y cómo están siendo las semanas vistiendo de blanquinegro.

Sus inicios en el fútbol

El atacante ha repasado los orígenes de su pasión por el fútbol, una afición que, según ha contado, le viene de familia: «Mi bisabuelo y mi abuelo jugaron en aquellas épocas. A mi bisabuelo no lo conocí, pero mi abuelo me llamaba, me solía llamar después de los partidos ya cuando era más mayor», ha recordado con cariño. También ha destacado la importancia de su entorno más cercano durante su infancia, una etapa clave para desarrollar su amor por el deporte: «De chaval, solamente querían que disfrutara, y eso ha sido la clave también: que mi familia solamente quería que lo pasara bien.»

Sobre sus primeros pasos con el balón, ha explicado: «Yo empecé en la calle, en el colegio, en el Calasanz, desde los nueve años. Y, bueno, poco a poco vas creciendo. En juveniles me salieron tres años muy buenos en uno de los mejores equipos de Santander, hasta que me marcho al Villarreal.» Además, ha relatado cómo fue evolucionando su posición en el campo a medida que se desarrollaba como jugador: «Empecé de mediocentro. Luego vinieron los años de juveniles, que ahí es más fácil el fútbol, empecé a meter goles y me subieron de posición.»

El salto al Villarreal

Sobre el interés que mostró el Villarreal en sus inicios, Raba ha recordado cómo vivió ese momento clave en su carrera: «En juveniles ya vinieron a buscarme varios equipos, pero en mi casa se priorizaba el estudiar, que lo que tuviera que ser, sería. Y ahí, cuando viene el Villarreal, te das cuenta de que estás trabajando bien.»

El cántabro también ha explicado cómo fue su llegada al club amarillo: «El primer año fue complicado. Te vas muy joven de casa, vives solo, no conoces gente… pero me adapté y conocí gente muy buena. Luego, la cosa empieza a ir mejor e hice un año con ficha del filial muy bueno, donde doy el salto.» Aunque ya comenzaba a asomar la cabeza en el primer equipo, le tocó salir cedido: «En Huesca fue bien, pero tuve dos o tres lesiones que me pararon. Aun así, me sirvió para mucho.»

Tras su cesión, regresó al Villarreal, pero no vivió su mejor etapa a las órdenes de Unai Emery. «Fueron años jodidos. Yo venía de una lesión, no me dijeron de salir y, durante el año, no contó conmigo hasta el final. Él ya dijo que no fue justo conmigo. A nivel mental aprendí mucho, y en lo futbolístico, sin casi jugar también; me hizo todo más fuerte.» A pesar de las dificultades, logró revertir parcialmente la situación en el tramo final de temporada: «Desde febrero y marzo, Unai empieza a darme minutos y me sacó en la prórroga para tirar un penalti. Habló conmigo para decírmelo y le dije que sí.»

Alegrías y tristezas en Leganés

Después de su salida del Villarreal y un breve paso por el Granada, donde apenas tuvo protagonismo debido a las lesiones, Raba ha hecho balance de su etapa en el Leganés, donde recuperó sensaciones tras un periodo complicado: «Yo estaba pasando unos años jodidos, no disfrutaba y quería recuperar la ilusión, y así fue», ha recordado.

A pesar de que la temporada no terminó bien para el club madrileño, el jugador ha valorado de forma positiva su rendimiento individual: «Este año, a nivel de club, la cosa ha acabado mal, pero he intentado ayudar todo lo posible y, para mí, ha sido un buen año.» En la última campaña con el Leganés, Raba anotó 9 goles y repartió 5 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del equipo.

Su llegada al Valencia

Raba ha hablado con claridad sobre su llegada al Valencia y ha dejado entrever su entusiasmo por esta nueva etapa. Sobre el interés del club, el jugador ha explicado: «En abril hacemos una llamada, hablé con el mister y Corona y tuve bastante claro lo que quería. En casa teníamos bastante claro el destino».

El futbolista ha confesado su ilusión por vestir de blanquinegro: «Creo que es un reto bonito representar a este club, estoy deseando marcar ya goles para el Valencia». Asimismo, ha valorado el peso histórico de la entidad: «Si hablas con cualquier persona de fútbol, el Valencia lo mete como uno de los cinco grandes del fútbol español históricamente».

En cuanto a la pretemporada, el extremo ha valorado positivamente las sensaciones tras disputar los primeros amistosos: «Importan las sensaciones, lo que pide el míster, los entrenamientos y la actitud. Para mí, un partido de pretemporada es como un entrenamiento para ir mejorando». También ha destacado su rápida conexión con Diego López: «Desde el primer día me he entendido muy bien con él. Creo que podemos disfrutar el uno del otro este año. No lo hemos hablado, no lo hemos entrenado, pero desde el día uno a él le sale natural y yo lo veo».

Raba no ha escatimado elogios hacia sus nuevos compañeros: «El equipo tiene jugadores muy buenos, los que están y alguno que se ha ido, como Mosquera». También ha destacado el talento de la cantera valencianista: «Estoy sorprendido de lo buenos que son los chavales». Al ser preguntado por sus referentes, el jugador ha recordado a una leyenda del club y del fútbol español: «Por características, David Silva. Pero es que han pasado muy buenos jugadores por aquí».

Sobre su aportación al equipo, Raba ha señalado que llega en un buen momento de su carrera. «Estoy en un momento de madurez en el que puedo aportar mucho a los chavales jóvenes. Puedo aportar trabajo, ser dañino con balón y dar lo máximo de mí», ha asegurado. Finalmente, Raba ha sido claro al expresar su objetivo principal en esta etapa con el Valencia: «Trabajar y ayudar al equipo».