Los cuatro valencianistas repiten en el once de la sub-21 España se enfrenta a Rumanía a las 18 horas en el segundo partido del europeo y Tárrega, Mosquera, Javi Guerra y Diego López mantienen la titularidad

Marcos Sánchez Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 17:33 Comenta Compartir

Los cuatro valencianistas son fijos para Santi Denia. Inamovibles del once de inicio, y así lo ha demostrado el técnico de la selección española sub21, que de nuevo ha vuelto a darle la titularidad a Mosquera, Tárrega, Javi Guerra y Diego López en el segundo partido de 'La Rojita' en el Europeo.

Ya el otro día, los cuatro fueron claves en la victoria agónica de la sub-21 ante Ucrania. El tanto del desempate fue marca de la casa y con etiqueta de Paterna, ya que Javi Guerra sacó el córner, Mosquera peinó el balón colgado por el '6', y Tárrega, con alma de delantero, se adelantaba al defensa y al portero y anotaba el gol del triunfo.

El propio protagonista, César Tárrega, hablaba en días posteriores sobre cómo había leído la jugada y adivinado dónde iba a caer la pelota:

«Sí que es cierto que durante el partido había tenido algunas que me habían pasado cerca, por la zona. De hecho, una rematé y se me fue arriba. Veía que la marca me seguía mucho al primero, y entonces hice el amago de ir al primero para acabar en el segundo, como pasó en Lorca. De hecho, fue un gol muy parecido. Veo que el rechace de Mosquera va un poco alto, que el portero está a mitad de salida, intento adelantarme y salió muy bien.»

Diego López es el más veterano de los cuatro y registra, hasta el momento, 21 convocatorias con la selección sub-21, donde ha conseguido anotar dos goles y ha formado parte de la España que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos. Javi Guerra, en cambio, ha formado parte hasta el momento de 18 partidos con la selección de Santi Denia. Tárrega ha aterrizado en su primer gran torneo con la sub21 este verano, tras tan solo cuatro partidos y dos goles muy importantes. Mosquera ha disputado nueve encuentros con la sub-21 hasta el momento y también fue partícipe de la selección que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de París.

Temas

Tárrega