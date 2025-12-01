Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán ordena a sus futbolistas en Vallecas. EFE

Corberán: «No nos vamos satisfechos porque no mostramos la identidad que queríamos»

El entrenador del Valencia destaca la actitud del equipo en la segunda mitad

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:29

Un punto en Vallecas. El Valencia logró un empate contra el Rayo que sí, sirve para sumar en el casillero pero poco más. Los de ... Carlos Corberán continúan de este modo sin ganar lejos de Mestalla. Antes del entrenador blanquinegro, habló Diego López en los micrófonos de la televisión con derechos para emitir el partido quien reconoció que el equipo no realizó una buena primera parte pero que tras el descanso, y gracias a que el técnico de Cheste les dio «unas claves», mejoraron para lograr un empate que, como suele decirse, deben hacer bueno el domingo próximo (16:15 horas) en casa contra el Sevilla.

