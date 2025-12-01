Corberán: «No nos vamos satisfechos porque no mostramos la identidad que queríamos»

Un punto en Vallecas. El Valencia logró un empate contra el Rayo que sí, sirve para sumar en el casillero pero poco más. Los de ... Carlos Corberán continúan de este modo sin ganar lejos de Mestalla. Antes del entrenador blanquinegro, habló Diego López en los micrófonos de la televisión con derechos para emitir el partido quien reconoció que el equipo no realizó una buena primera parte pero que tras el descanso, y gracias a que el técnico de Cheste les dio «unas claves», mejoraron para lograr un empate que, como suele decirse, deben hacer bueno el domingo próximo (16:15 horas) en casa contra el Sevilla.

Así vio el partido Corberán:

«El Rayo ha logrado desajustarnos en la primera mitad. En la segunda parte el equipo ha crecido. Por un lado hemos tratado de jugar más, la posición de Almeida como extremo izquierdo, y Rioja en punta izquierda también hemos podido ser más incidentes. El equipo ha encontrado más calma y posicionarse en el campo contrario. Hemos logrado equilibrar el partido»

¿Se va contento?

«A la acción del gol no le voy a quitar mérito, hemos jugado dos partidos en un partido, en la primera mitad no les hemos dañado con la pelota, nos ha tocado atacar y defender, nos han generados sobre todo por su parte izquierda mucho volumen. Este es un campo difícil donde grandes equipos de LaLiga no han podido ganar, era difícil pero el quipo ha sabido equilibrar el partido, aunque sea un gol raro, el Valencia no ha dejado de pelear por lo que queríamos, los tres puntos»

Tres partidos sin perder

«El Rayo es un equipo muy físico, y pueden competir con alta intensidad y jugar dos competiciones. Es bueno estar tres partidos sin perder pero queríamos ganar, tenemos que hacer la reflexión de por qué no hemos hecho el partido de la segunda mitad en la primera»

Ampliar Danjuma, que entró al terreno de juego por Javi Guerra, ante Pep Chavarría. EFE

¿Qué le pasa al equipo fuera de casa?

«No sé si somos el peor equipo fuera de casa, con este punto lo dudo, pero no significa que estemos contentos porque no hemos podido ganar. El primer partido fuera de casa fue contra Osasuna y estuvimos cerca del empate, contra Madrid y Barça no competimos, contra el Alavés competimos igual que hoy y sacamos un punto y contra el Espanyol estuvimos a punto de sumar tres. Nosotros miramos lo que queremos, no nos vamos satisfechos porque no hemos mostrado la identidad que queríamos, aunque hubiésemos sumado tres puntos, nosotros habríamos analizado eso»

Dani Raba

«Es muy interesante, pero sabemos los ritmos de los partidos, hoy hemos tomado la decisión de que nuestro diez jugase en la izquierda porque es diestro, André, que en la segunda parte ha hecho un partido fenomenal. A veces los cambios se hacen si es necesario pero no significa que el banquillo no vaya a aportar. Es verdad que sí que nos quedamos con la sensación de que ojalá lo hubiese sacado antes porque lo ha hecho bien»

Copa

«El jueves jugaremos una competición diferente, estamos un poco condicionados por el partido, ese partido condiciona el del domingo, requiere evaluar bien las cargas de trabajo, lo afrontaremos con ilusión para que quizás Dani Raba por ejemplo sume minutos»

