Corberán: «El Valencia siempre debe competir por algo, la relajación no es una opción» El técnico insiste en la necesidad de mantener la tensión competitiva pese a no jugarse objetivos directos y analiza las decisiones tácticas para el duelo ante el Getafe

Hugo Martínez Valencia Sábado, 10 de mayo 2025, 13:47 Comenta Compartir

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, compareció en la previa al encuentro liguero contra el Getafe en Mestalla, dejando claro que la relajación no tiene ... cabida en el vestuario valencianista. Pese a que el equipo no se juega la permanencia si que está en la pelea por europa en estas últimas jornadas, el técnico insistió en la necesidad de mantener la tensión competitiva. «Para mí no se puede caer en la relajación, por distintos motivos, uno de ellos porque el Valencia tiene que competir por algo siempre», afirmó con rotundidad Corberán, transmitiendo un mensaje de ambición y exigencia a sus jugadores y a la afición.

En cuanto a la confección del once inicial para el choque ante el conjunto azulón, el entrenador valencianista desveló algunos detalles sobre sus decisiones. «En la toma de decisiones evaluamos el rival y el rendimiento de todos los futbolistas», explicó, añadiendo que «Pepelu hizo méritos la semana pasada para estar en el once y Enzo ha llegado un poco justo y no ha podido entrenar con normalidad durante la semana». Estas declaraciones apuntan a la continuidad de Pepelu en el centro del campo y a la posible ausencia de Enzo Pérez en el once titular debido a molestias físicas. A pesar de que el Getafe tampoco se juega puestos europeos en estas últimas jornadas, Corberán advirtió sobre la peligrosidad del rival y la importancia de afrontar el partido con la máxima seriedad. «También son importantes estos partidos aunque no se jueguen nada, ellos tienen mucha competitividad y estoy seguro de que van a salir a darlo todo», concluyó el técnico, anticipando un encuentro disputado en el feudo valencianista. Con estas palabras, Carlos Corberán busca mantener enchufado a su equipo y ofrecer una buena imagen ante su afición en este penúltimo partido de liga en casa. La intensidad y la competitividad, según el entrenador, serán claves para sumar los tres puntos frente al Getafe.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión