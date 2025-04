Corberán: «El del Sevilla es el partido más complicado que vamos a jugar»

El Valencia sigue preparando el inminente partido de este viernes ante el Sevilla en Mestalla, que dará comienzo a partir de las 21 horas. Es ... por ello que el entrenador blanquinegro, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que habló de varios de los temas de actualidad, como la situación del equipo, el estado de los lesionados, el rival o el momento de la temporada.

Bajas para el partido

«Para mañana contamos con el total de los jugadores a nivel de plantilla, sin Iván Jaime por la lesión que tiene, pero el resto tenemos que seguir manejando cargas de trabajo con Diakhaby, y Almeida tuvo un golpe que le obligó a parar, pero está disponible».

La figura de Corberán

«Por mi parte sería un error pensar que hemos conseguido el objetivo que tenemos, tenemos muchísimo trabajo por delante todavía. 24 puntos en juego, cuando acabe el partido de mañana tendremos uno menos que el resto de rivales y eso habla de la importancia del partido».

Minutos de Hugo Duro y Sadiq

«Estoy muy contento con las posibilidades que tenemos en plantilla en la posición de delantero, porque creo que tenemos tres muy buenos delanteros, que pueden complementarse y jugar juntos. Mi deseo es tenerlos a todos en su mejor nivel, y estoy muy contento porque es lo mejor para el equipo».

Victoria en el Bernabéu, punto de inflexión

«La victoria fue lo más importante que teníamos la semana pasada, y a día de hoy ya forma parte del pasado, ya está vivido y analizado. Fue un partido importante para recompensar el trabajo duro que está haciendo la plantilla cada día, y para nuestra afición en un año de muchísimo sufrimiento, pero se acabó el partido del Madrid, el único que tenemos en nuestra cabeza es el de mañana. Yo lo valoro como el más complicado que vamos a jugar de los que hemos jugado en las últimas semanas».

Necesidades de cara al año que viene

«La única forma que yo conozco para corresponder al club es pensar en el siguiente partido y analizar al máximo, siguiendo con la máxima rigurosidad. Mi cabeza no piensa más allá del partido del Sevilla, tienen jugadores que pueden ser diferenciales y el futuro que pienso es el de mañana. Como siempre, vamos a necesitar lo mejor de nosotros mismos y de la afición».

Mejora de Mamardashvili

«Que veamos un partido de fútbol la mejor versión de Giorgi es bueno y es malo, es bueno porque significa que está con todas sus facultades para ayudar al equipo a nivel de rendimiento, pero es negativo porque como equipo no me gusta cuando nuestro portero es el mejor del equipo. Cuando tiene que intervenir, demostró el nivel que tiene como portero. Los rendimientos en el fútbol tienen que ver con las responsabilidades».

Frenar la euforia

«Cuando uno gestiona un grupo humano, nunca puede mentir ni pretender mostrar aquello que no siente, porque si muestra y actúa algo que no siente, la gente puede dejar de seguirle. Me tomo con mucha seriedad el analizar el partido, el valorar el rival y saber de lo que es capaz de hacer, cómo ataca, cómo defiende, qué registros maneja... En ese análisis que hago del rival extraigo la conclusión que transmito, que no tiene que ver con el partido que venimos de jugar ni el siguiente, por eso el de mañana va a ser el más complicado. En mi vida yo nunca vivo ni trabajo con expectativas. No las tengo y eso evita frustraciones, subidones o euforia. No creo en la euforia, creo en la superación y el trabajo. Mejorar nos ayudará a estar más cerca de conseguir nuestro objetivo, que todavía no lo hemos conseguido».

El rival, el Sevilla

«Es un rival que está mejor clasificado de nosotros, eso ya te habla del reto que tenemos en el partido de mañana».

Pensar en Europa

«No me centro en entender la opinión, cuando uno trabaja habrá momentos que será positiva y en otros negativa. Tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros, y ese mensaje no lo cambio. Dar lo máximo, porque eso es lo que nos exige el compromiso con el club. En el último partido hicimos cosas bien que debemos insistir, y cosas mal que debemos corregir, ese es el camino».

Apoyo de la afición

«Estoy muy orgulloso de la afición que represento como entrenador del Valencia, la masa social es uno de los mayores activos que tenemos».

Por qué le da respeto el Sevilla

«Yo no diría miedo, respeto el mismo que todos, rigurosidad también. Es un rival completo en todo, es un equipo que quiere presionar y es agresivo, con jugadores que tienen mucha capacidad de duelo para recuperar balones. Es un equipo que cuando superas presión y se reorganiza acumula jugadores en pocos metros. Es complicado de superar, porque si no le atacas bien vas a sufrir, tienen capacidad de contra, tienen jugadores rápidos. Es un equipo que te elabora desde atrás y te pueden jugar lejos. Por eso, más el uso que hacen del balón parado, hacen un partido complejo. El Valencia tiene que dar la mejor versión manejando todos esos momentos de la mejor manera posible. Para nosotros es imposible que el grupo se relaje. Nunca puede estar presente en un equipo que ha sufrido y que con trabajo ve y percibe que supera la dificultad. Ni la euforia ni la relajación existen en este vestuario».

Ultimátum de García Pimienta, entrenador del Sevilla

«La presión que todos los entrenadores tenemos es máxima, y esa exigencia conlleva nuestro trabajo, nuestro sacrificio y dedicación absoluta. No me centro en la opinión externa, si no en lo que veo en el campo de esos equipos».

Rafa Mir

«Desde que volvió de su lesión estoy muy satisfecho con el nivel de compromiso que está mostrando. Si su motivación fuera mayor yo no estaría satisfecho con Rafa Mir, porque el club que defiende debe ser superior a cualquier rival, el compromiso no debe verse aumentado por el rival».

Las cláusulas del miedo

«Entiendo personalmente esa cláusula, que habrá clubes con los que se logran on o se logran. Cuando perteneces a un club es normal que se pongan, pero también depende del objetivo con el que se cede a un club».

Sobre abrir la jornada jugando el viernes

«Cuando nosotros mañana se acabe el partido, tendremos uno menos que el resto de rivales. Eso para mí aumenta la importancia de este partido».

La palabra Europa

«Estoy en la previa del partido del Sevilla y mi cabeza está centrada en todos los detalles que me pueden ayudar a preparar el partido que tenemos mañana. Una cosa es la historia de los clubes, la realidad es otra, faltan puntos para conseguir nuestro objetivo. Lo que más quiere la afición es que plasme la importancia que tiene el partido del Sevilla, ver un equipo entregado que vive con la intensidad necesaria que el partido va a requerir».