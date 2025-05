Corberán: «¿La salvación? Yo quiero ver competir al equipo hasta el final»

Lourdes Martí Valencia Sábado, 3 de mayo 2025, 20:58 Comenta Compartir

Cuando Umar Sadiq fallaba un gol en una de esas jugadas surrealistas que sólo él sabe protagonizar, Carlos Corberán ya se había despojado de su chaqueta. En la banda sufría el entrenador del Valencia desde hacía casi un cuarto hora, como el resto de la afición blanquinegra que, un partido más perdía años de vida por su equipo. Pero al menos, y ya van varios encuentros, ese grupo de chavales salvaron el partido y ganaron el choque contra Las Palmas. Tres puntos más para encarrilar ese objetivo de la salvación.

Así vio Carlos Corberán el partido:

«Hay que Dividir la primera mitad en dos, en la primera fuimos superiores, llegamos al área rival con peligro, no finalizamos todo lo bien que podríamos pero tras el gol, el equipo fue perdiendo el dominio en el juego y nos empezaron a dañar más. No conseguimos superior la presión y eso nos impedía jugar cerca del área de ellos. Tras el descanso quisimos mejorar, encontramos un segundo gol que nos dio ventaja y, en general, hasta los minutos finales, con el gol de ellos, con un 2-3 la emoción es otra y el equipo ha tenido que sufrir y resistir mucho para lograr la victoria»

Importancia de la victoria donde no se ganaba desde 2002

«Éramos conscientes de la dificultad de jugar en un campo que desde 2002 no ganábamos, además el rival venía de un gran nivel, teníamos clara la dificultad. Por encima de lo táctico, lo emocional tenía un papel fundamental»

Ampliar La afición del Valencia volvió a arropar a su equipo lejos de casa, esta vez, en Las Palmas. VALENCIA CF

¿Cómo vivió los minutos finales?

«Los tres puntos son muy valiosos, muy importantes, el precio a pagar ha sido un gran sufrimiento porque al final del partido Las Palmas ha creado esa sensación de que todo podía pasar, nosotros tuvimos contraataques que no logramos finalizar»

¿Se resiste a pensar en la salvación?

«En lo matemático no me centro, lo que quiero es que el equipo compita máximo nivel, entiendo que lo emocional jugaba, no sé los puntos que tienes que conseguir para certificar la salvación... está claro que hemos dado un gran paso pero quiero ver al equipo competir hasta el final, partido a partido»