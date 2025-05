Corberán: «Los proyectos deportivos van acompañados de los económicos»

Después de haber resucitado al Valencia, Carlos Corberán no ha podido cerrar la temporada con una victoria en Mestalla. El entrenador blanquinegro ha lamentado los ... últimos dos resultados y entiende que ese es el punto de partida para empezar la próxima campaña.

«Un partido complicado, nos ha costado jugar, el Athletic ha sabido presionarnos, no hemos salido fluidos, la acción nunca ha llegado a concretarse y hemos vivido más el partido en campo alto propio que en el suyo. No hemos estado lo cómodos que queríamos. En la segunda mitad, al entrar Iván Jaime ha frenado un poco esa presión, hemos encontrado pases con Luis y Javi pero teníamos pérdidas en su bloque defensivo. No hemos incomodado. El equipo lo ha intentado más por corazón. Queríamos darle una victoria«.

Homenaje Jaume

«La despedida ha hablado por sí misma, el homenaje se centra en la historia de él, pero Jaume ha tenido un papel de liderazgo en el vestuario, ha tenido un papel importante para que el Valencia lograse el objetivo»

Valoración temporada

«Es fácil decir que nos hemos relajado, pero si el Valencia no gana contra el Alavés ni hoy es porque hay aspectos del juego que no hemos dominado, no por relajación, eso nos dice que pese a que el objetivo se ha conseguido, no estamos satisfechos con estos dos partidos. Un club como el Valencia siempre tiene que trabajar por mejorar»

Aspectos cambiar en el club para que la afición no sufra

«Cuando llegamos a Valencia la situación era complicada, con el reto de garantizar la permanencia del club. A partir de ahí hemos hecho lo posible de revertir la situación, un club como el Valencia siempre tiene que seguir mejorando»

Sin Europa

«Nosotros tenemos un partido más, a partir de ahí comienza el trabajo del Valencia para que el club esté en la mejora posición, que sea el club que todos deseamos que sea»

Día de despedidas y refuerzos

«La dirección deportiva del club, su responsabilidad, y sé que ellos están trabajando, el mercado no está abierto ni la temporada finalizada»

El valencianismo solo cree en usted

«Para mí crecer y mejorar es un debe, una responsabilidad, así es como se tiene que vivir, hay que asumir responsabilidades. Nos volveremos a entregar en la causa para que el Valencia esté donde todos queremos, un Valencia CF mejor»

¿Le gustaría quedarse con Barrenechea, Sadiq o Iván Jaime?

«Yo a cualquier jugador que ha venido cedido le estoy agradecido porque han conseguido el objetivo por el que vinieron, no tiene sentido que lo diga a nivel público sí privado»

Balance temporada

«Han sido meses intensos porque era lo que se necesitaba y lo que priorizábamos. Mi cuerpo técnico y yo como valenciano la responsabilidad era máxima, no podía permitirme que el Valencia no estuviese donde merecería»

¿Va a pedir más recursos?

«Los proyectos deportivos van acompañados de los económicos, nuestro trabajo es hacerlo lo mejor posible con los recursos y tratar de tener los mejores recursos para los mejores resultados»

Europa barata y no se han clasificado

«Entrar en Europa no es barato. Si en una Liga no se hacen muchos puntos es porque hay mucha igualdad. Así es como valoro las posiciones del equipo que ya se han salvado»