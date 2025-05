La afición del Valencia se despide de su capitán Gayá

Lourdes Martí Valencia Domingo, 18 de mayo 2025, 21:33 | Actualizado 22:11h. Comenta Compartir

No ha sido una temporada fácil para José Gayà. En realidad, si no lo es para su Valencia tampoco lo es para él. El lateral ... de Pedreguer hace mucho tiempo que le declaró su amor eterno al escudo que decoraba sus sábanas cuando era pequeño. La grada de Mestalla no olvida que en 2022, en uno de los peores momentos del club, Gayà decidió renovar hasta 2027. Una decisión que, en un contexto económico realmente complicado, no pasó desapercibida entre la afición.

Las lesiones han marcado las últimas temporadas de un futbolista que ha tenido que ver los partidos de la Selección por televisión y, desde la grada, cómo su equipo tocaba fondo. No es casualidad que las buenas rachas del Valencia siempre coincidan con su mejor estado de forma. Y, lamentablemente, éste no ha sido todo lo regular que él querría. Noticia relacionada Emery espía en Mestalla a los cracks del Valencia Pese a todo, Mestalla reconoce la valencianía de un capitán que a punto estuvo de levantar la Copa del Rey en la final de 2022. Una lástima. En el partido contra el Athletic, el último de la temporada en Mestalla, Gayà era sustituido y el estadio empezó a corear su nombre, además, a medida que iba avanzando por la banda hacia el banquillo local, los aficionados, sobre todo los más pequeños, le extendían la mano para saludarlo. Así despide esta temporada al capitán una afición que ha vivido una campaña inolvidable por muchos motivos. Aquella dana que destrozó la vida de miles de personas en parte de la provincia, ha marcado el año también de un club que no se ha mostrado ajeno a la dolorosa situación de las personas afectadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión