Corberán se deja en el banquillo de Vallecas a un fijo en el once El entrenador del Valencia introduce una novedad en el ataque blanquinegro para hacer frente al Iñigo Pérez

Lourdes Martí Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:05 | Actualizado 20:27h.

Ya hay once inicial para el partido entre el Rayo y el Valencia. Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja Almeida; Diego López y Hugo Duro son los elegidos para salir de inicio en busca de los tres puntos en juego después de no haber ganado a domicilio desde la jornada 34 de la pasada campaña.

Con este once intentará Corberán reeditar la última victoria del Valencia en Vallecas. Fue en la 2023-2024 con un solitario gol de Sergi Canós que sirvieron para romper una racha de seis partidos sin ganar en el estadio madrileño. De hecho, para descubrir la anterior ocasión había que remontarse a la campaña 12-13. En aquel encuentro, los blanquinegros golearon a los locales con dos goles de Roberto Soldado, uno de Guardado y otro de Nelson Haedo Valdez.

Esta decisión deja a Danjuma en el banquillo. El atacante neerlandés no era suplente desde la primera jornada de LaLiga ante la Real Sociedad. En la previa, Corberán mostró sus ganas de darle la vuelta a la situación a domicilio. «Nosotros siempre trataremos de mejorar en dinámica, en juego y en resultados, y esa es nuestra ambición y nuestro deseo. Encontrar un camino que nos haga competitivos y darle la máxima continuidad posible. No creo que haya ningún aspecto que tenga que ver con la relajación. Cuando obtienes unos datos de muchas temporadas, te muestra la dificultad de ganar partidos cuando uno juega de visitante. Tengo claro lo que queremos, competir igual fuera de casa que en Mestalla. Sabemos de la exigencia de los campos y los rivales, pero nuestra mentalidad es esa. El deseo es el lunes ir a Vallecas a conseguir una victoria que cambie esa dinámica», acuñó el mister blanquinegro