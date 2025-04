Corberán confirma que Barrenechea podrá jugar contra el Espanyol: «Está en perfectas condiciones»

El Valencia ultima los detalles para recibir este martes al Espanyol en Mestalla (19 horas), y antes del importante partido que puede terminar de ... sellar la permanencia y aupar al equipo blanquinegro a la pelea por Europa, el entrenador Carlos Corberán atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que trató temas de actualidad como el estado físico de Enzo Barrenechea.

Sobre Enzo Barrenechea y su hombro

«Enzo ha entrenado hoy con normalidad, se ha recuperado bien del golpe que tuvo, así que está en perfectas condiciones como el resto de compañeros para estar disponible para mañana».

Cómo se encuentra el equipo con tan poco descanso entre partidos

«El partido de mañana va a ser uno exigente por diferentes factores, entre ellos porque venimos de jugar uno reciente y las horas de recuperación son pocas, con el rival habiendo jugado una noche antes. El rival tiene un nivel que en 2025 ha conseguido 23 puntos, ha conseguido tres victorias con portería a cero en los últimos tres partidos, y vamos a enfrentar a ese Espanyol en su mejor momento, por lo que la exigencia debe ser máxima».

La permanencia y Europa

«El análisis que hago sobre la Liga es que cada jornada nos está diciendo que los equipos son capaces de ganar a cualquier equipo independientemente de su situación clasificatoria. Seguimos en la lucha y nuestro objetivo no se ha conseguido todavía y por eso no permitimos hablar de nuevos objetivos. El grupo se ha recuperado y he visto a todos con muchas ganas para estar disponibles y seguimos en nuestra lucha».

Cuántos puntos le faltan al Valencia para el objetivo

«Con respecto a otras opiniones, las respeto, pero cada uno ve la realidad como decida verla, la nuestra es que no hemos conseguido nuestro objetivo y seguimos en la lucha, quedan 18 puntos por delante. No soy de hacer cuentas o pronósticos, tengo claro que nuestro objetivo no se ha conseguido, y la Liga nos dice que los equipos suman. Entonces para mí ahora mismo esa es la realidad, hay que ser prudentes, realistas, claros y coherentes. El Valencia sigue en la lucha por su objetivo».

Poder superar los 40 puntos en casa

«Más que los puntos valoro mucho el rival al que me enfrento. Vamos a jugar contra el Espanyol, con un partido menos, pero con los mismos puntos. Es un rival que los números recientes hablan de su estado de forma y de lo que están consiguiendo, y eso te dice que es un equipo que compite muy bien en cada partido. Es lo que valoro, que tenemos que estar muy preparados para recibir a ese Espanyol que está en su mejor momento de la temporada. Es un partido de una exigencia altísima».

Los tres delanteros del Valencia

«Lo han conseguido ellos, estoy contentísimo con el trabajo de ellos en el día a día, los veo competir al máximo con más o menos acierto, pero los veo muy comprometidos con el equipo, y eso es lo que yo quiero de cualquier jugador del campo. Las conclusiones de que si el que saco es el tercero, no miro eso. Yo miro el perfil al que más se adapta al partido, y analizo eso para tomar cualquier posición».

La figura de José Luis Gayà

«Valoro mucho lo que significa Gayà para el equipo y el aporte que hace en cada partido. Los jugadores, en su esfuerzo, habrá partidos en los que tendrán más aciertos o errores, y eso nos pasa a todos. Para mí, su aporte es máximo y es verdad que estoy viendo un crecimiento en Jesús Vázquez, que es para lo que trabajamos, para sacar el máximo rendimiento de los futbolistas. Los jugadores que están teniendo menos minutos, como Canós o Guillamón, estoy viendo un esfuerzo enorme y es una señal muy positiva, para seguir creciendo como equipo».

Iván Jaime y su estado físico

«Ha entrenado parcialmente hoy, ha hecho parte de la sesión, ayer hizo un muy poquito con el grupo, hoy un poquito más, y eso es señal de que la progresión de su recuperación es buena. Si sigue progresando, podría recortar algún plazo, pero todavía es pronto para saberlo. Veo a todo el equipo en disposición y eso es positivo a la hora de tomar decisiones».

El Espanyol rinde fuera de casa

«Ocupa tiempo, análisis, y demanda al jugador exigencia porque es un rival que lleva dos victorias fuera de casa, una de ellas en un campo donde nosotros pudimos empatar. El otro día, ves que es un equipo ofensivo capaz de hacer goles, y eso habla del trabajo que el Espanyol está haciendo y eso aumenta tu exigencia y tu conciencia del rival al que te vas a enfrentar. Cuando uno viene a la rueda de prensa y reitera el nivel del rival parece que pierde valor, pero no es así. Por eso digo que nos enfrentamos al Espanyol en su mejor momento y eso tiene que generar que nosotros demos nuestro mejor rendimiento, defensiva y ofensivamente».

Luis Rioja por la derecha

«A Luis lo valoro mucho porque es un jugador con un nivel de entrega y compromiso enorme, y su madurez tiene un aporte alto en el grupo, como entrena cada día y como compite cada partido. Luego uno decide qué es lo que cree que es mejor para el equipo, yo entiendo que se puede analizar los aportes de los jugadores en goles y asistencias, pero el aporte tiene que ver más que eso, porque el buen hacer por ejemplo de Javi Guerra, tiene que ver con el apoyo que le ha dado Luis. Si jugase en la derecha un extremo más rápido, el mediocentro no tendría tiempo de llegar. Te evita contras, hace que lleguemos juntos al ataque, y esa valoración entra más dentro de nuestra responsabilidad y ver qué es lo que el equipo necesita. Yo respeto cualquier opinión, pero yo me centro en lo que queremos construir como equipo, y en eso el aporte de Luis está siendo muy alto».