Celades: «Tenemos que mirar al futuro» Celades, este lunes en rueda de prensa. / Reuters El técnico del Valencia CF acude solo a la rueda de prensa, insiste en su autoridad y deja claro que hay diálogo con los jugadores JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Lunes, 16 septiembre 2019, 21:20

A 24 horas de su estreno como entrenador de Champions, Albert Celades tiene que afinar a la hora de manejar un sinfín de situaciones incómodas en esta, su cuarta rueda de prensa. El técnico del Valencia no consigue quitarse de encima todo el aluvión de sospechas y comentarios que giran en torno a la respuesta que va a tener el vestuario después del cambio en el banquillo. Esta misma tarde, en las tripas de Stamford Bridge, el entrenador blanquinegro ha repetido hasta la saciedad que las «decisiones las tomo yo», en un intento de reafirmar su autoridad, ha apostado por «mirar todos al futuro» y ha admitido que con el paso de los días el estado anímico de los jugadores se va reponiendo.

«No tengo ningún miedo, por supuesto. Estoy para hacer mi trabajo y no tengo ningún miedo. Tomaré las decisiones que crea conveniente. Las decisiones las tomo yo y las seguiré tomando hasta el día que me vaya de aquí«, ha dicho Celades que, como se esperaba, ha comparecido sin la presencia de ningún futbolista de la primera plantilla, algo en lo que no ha querido entrar. «No tengo más que decir. No es la situación ideal pero es la que es«.

«Claro que hay diálogo. Otra cosa son las decisiones que se tomen. Se habla con los jugadores, con unos y con otros. La predisposición que he encontrado con ellos es buena«, ha añadido el preparador, que no ha abandonado el tono pausado y casi inaudible en toda la comparecencia de prensa. «A la plantilla la he visto mejor que el miércoles», ha añadido.