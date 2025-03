Valencia puede permitirse tres estadios

Comenta Compartir

En ningún lugar está escrito que la sociedad valenciana deba resignarse a la mediocridad impuesta por Lim. La dignidad exige rebelarse cada cual en su ... pequeño campo de acción. No hay paños calientes. No sirve la excusa de que se trata de una sociedad anónima. Lo es. Pero muy privilegiada por las instancias públicas (concesiones urbanísticas) y sociales: se beneficia de representar a una masa de aficionados. Decenas de miles. Esa es su fuerza. ¡Fuera los impostores de Mestalla! Hace 25 años, el Valencia entraba por primera vez en los cuartos de final de la Champions. El fútbol está compuesto de ciclos, pero esto es una maldición. Y seguirá siéndolo si no hacemos por arrumbar a Lim y a sus colaboracionistas. La llegada del desdeñoso heredero, Kiat Lim, presagia alargar la miseria no se sabe cuánto. Hay que impedirlo.

Mestalla ha recibido con los brazos abiertos a España, la campeona de Europa, sin ningún jugador del Valencia por la arrogancia de Lim y la inutilidad del 'local management'. Los mismos que se negaron a pagar 10 millones por Justin Kluivert, triunfando ahora con Holanda, rival anoche de España, sí tuvieron a bien abonar 5 por la nulidad de Çenk, reserva en el colista Valladolid. Kluivert susurró al oído de Mestalla: «Es el mejor estadio del mundo». El Sevilla construirá su nuevo campo en el mismo lugar del Sánchez Pizjuán. Y La Cartuja queda en manos de la Junta de Andalucía (40%), el Gobierno de España (25%), el Ayuntamiento (19%), la Diputación (13%) y un 3% repartidos entre el Betis y el Sevilla. ¿Podría la ciudad de Valencia permitirse también tres estadios? Por supuesto. Casi todos contentos: la hinchada se daría el lujo de quedarse en el viejo Mestalla remozado (esa idea tan romántica) y el Ayuntamiento y la Federación Valenciana alimentarían la acogida del Mundial de 2030 si fallara alguna de las otras sedes (el Metropolitano es partidario de ceder su derecho). Los especuladores urbanísticos se opondrían si alguien del ámbito político ejerciera la personalidad para enarbolar esta bandera. La excusa de Lim para no planificar la próxima temporada es que está muy metido en lograr permanecer en Primera (lo hará si gana los cinco de casa: Mallorca, Sevilla, Espanyol, Getafe y Athletic). Pero la visita relámpago de Kiat Lim a Valencia, su nombramiento como presidente, el discurso silencioso a los empleados y el desprecio hacia los seguidores anuncian una campaña más en la miseria. A pesar de que Paterna sigue dando sus frutos: César Tárrega marcó en su debú con la sub-21 ante Chequia y Javi Guerra dio el pase del otro gol de Mateo Joseph (2-2). Escucho en la cadena Ser, sin embargo, que el defensa Yarek, de 20 años, ha cambiado de representante porque quiere traer una oferta al Valencia. Y flipo. Flipo porque estos muchachos se rodean de pelotas y de aprovechados que no les dicen la verdad. Yarek no ha hecho nada relevante en el primer equipo como para traer una oferta compensatoria por sus años de formación. Nada. El Valencia será lo que los valencianistas quieran que sea.

