¡Ave, Carlos!

Sirva el término latino 'Ave', utilizado para saludar a los emperadores y otras autoridades («que estés bien», significa), para agradecer a Carlos Corberán (Cheste, 42 ... años) su labor al frente del Valencia CF: transformar el peor equipo de la Liga en uno del que sentirse orgullosos los jugadores y los aficionados. Ernesto Valverde también mejoró notablemente a Mauricio Pellegrino en la 2012-13, pero nada tan bestia como lo de Corberán respecto a Baraja. Estas han sido sus principales virtudes:

Valentía. El Valencia ha jugado siempre hacia adelante, a todos los rivales, aunque eso le supusiera llevarse sendas goleadas del Barça, siendo beneficioso a la larga incluso en el Bernabéu donde convirtió la intimidación del escenario en motivación (en sus 14 partidos al frente, el equipo siempre ha dispuesto de ocasiones de gol).

Confianza. Todos los futbolistas han ido creciendo a pesar de sus muchos errores en los primeros partidos: los dos de Mamardashbili ante el Sevilla y el Valladolid no le llevaron al banquillo, sino que redobló la apuesta por el meta georgiano y este se lo ha devuelto con actuaciones excelsas en los últimos encuentros (Corberán enviaba un mensaje al resto de jugadores: 'errare humanum est'). La evolución de César Tárrega, Barrenechea, Javi Guerra, Almeida y Diego López es la más sobresaliente. El mediocentro argentino, cedido por el Aston Villa, es la viga maestra y Javi Guerra, 'box to box', atraerá este verano la llamada del Atlético tras el fallido Gallagher. Corberán ha construido un grupo de 14 jugadores comprometidos y solventes.

Versatilidad. «El Valencia tiene ahora más recursos ofensivos», declaró Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca tras caer en Mestalla (1-0). Barrenechea se atreve a pases de 30 metros a la espalda de la defensa; Javi Guerra ataca el espacio en profundidad en la zona del 8 o del 10 (como en su gol al Sevilla); Diego López sorprende tanto por fuera como por dentro del ataque, es el más imprevisible; y Foulquier llega hasta la línea de fondo al igual que Gayà, que vuelve poco a poco a su estado natural después de la lesión. Corberán ha alternado la defensa de cuatro (Tárrega y Mosquera) con la de cinco (entra Diakhaby) cuando quiere fortalecer la muralla por dentro.

Y el lujo de Mestalla. De las 7 victorias de Corberán, 6 han sido en casa. El influjo de Mestalla ha embrujado a los rivales. Los 'guiris' alucinan con la singularidad del campo con nombre de acequia y no entienden la prevista demolición. «Just look at that stadium, Mestalla, man», dijo el sábado Sid Lowe, corresponsal de The Guardian. Disfrutémoslo y, a ser posible, no lo perdamos.

Cuatro valencianos en la élite. Pintaba a quedarse solo el Villarreal en Primera, pero todo ha virado en los últimos dos meses de manera radical. El atractivo Elche de Sarabia y el sólido Levante de Calero van camino de Primera, de modo que, si el Valencia se queda, serán cuatro nuestros representantes en la cima del fútbol español. Como dijo Arteta tras derrotar 3-0 al Madrid con dos goles de falta de un jugador, Rice, que nunca había marcado de esta suerte: «Nadie sabe de fútbol».