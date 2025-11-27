Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»
Ramazani y Ampadu jugando en el Leed United Fotball Club. @LRamazani88

Castigado por racismo: tres años sin pisar un estadio de fútbol por insultar a Ramazani

La policía de West Yorkshire sanciona a un aficionado por una conducta discriminatoria tras el Leeds-Sunderland

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

Después del triunfo del Leeds United por 2-1 ante el Sunderland el pasado 17 de febrero de 2025, el encuentró quedo empañado por un ... grave incidente ocurrido en la grada visitante. Ethan Ampadu y el actual valencianista Largie Ramazani, jugadores en ese momento del conjunto local, fueron víctimas de insultos racistas por parte de un aficionado cuando se retiraban del terreno de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  8. 8 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  9. 9 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Castigado por racismo: tres años sin pisar un estadio de fútbol por insultar a Ramazani

Castigado por racismo: tres años sin pisar un estadio de fútbol por insultar a Ramazani