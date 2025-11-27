Castigado por racismo: tres años sin pisar un estadio de fútbol por insultar a Ramazani

Después del triunfo del Leeds United por 2-1 ante el Sunderland el pasado 17 de febrero de 2025, el encuentró quedo empañado por un ... grave incidente ocurrido en la grada visitante. Ethan Ampadu y el actual valencianista Largie Ramazani, jugadores en ese momento del conjunto local, fueron víctimas de insultos racistas por parte de un aficionado cuando se retiraban del terreno de juego.

Tras investigar los hechos y recopilar testimonios, la policía de West Yorkshire emitió este lunes una declaración oficial en la que identifica al seguidor implicado y anuncia una sanción contundente: la prohibición de acceder a cualquier recinto deportivo durante los próximos tres años. La medida llega después de que el individuo fuera declarado culpable de «delitos con agravantes raciales». El responsable, un hombre de 68 años, también ha sido condenado a pagar varias multas económicas, que incluyen un coste principal de 346 libras y un recargo adicional de 138 libras. Estas sanciones fueron confirmadas tras la comparecencia ante los magistrados del condado, donde admitió los hechos.

Las autoridades y el club han reiterado su compromiso con la tolerancia cero hacia cualquier conducta discriminatoria. Tanto la Premier League como las organizaciones antirracistas han aplaudido con rapidez la actuación policial y la firmeza de la sanción, considerándola un paso necesario para impedir los comportamientos racistas de los estadios de fútbol.