El Valencia abre expediente de expulsión a un aficionado por insultos racistas

El Valencia no está dispuesto a pasar ni una y mucho menos con toda la polémica que surgió en su momento con el caso Vinícius. ... Por eso, a raíz de una denuncia de un aficionado, ha decidido poner en marcha el protocolo y ha abierto un expediente para proceder a la expulsión de un seguidor blanquinegro por continuas actitudes e insultos racistas en Mestalla. El club, de hecho, pretende demostrar con esta firmeza, su «repulsa ante actitudes racistas tan deleznables como estas».

Los hechos fueron puesto en conocimiento tanto del propio Valencia como de la Liga de Fútbol Profesional, vigilante siempre en cuestiones de esta índole. Es por eso que después de que conocieran la denuncia, se pusiera en marcha el protocolo para tratar de constatar que ese aficionado en cuestión mantenía esa actitud hostil hacia los jugadores de color que desfilaban en cada encuentro por Mestalla. En un principio no se pudo recoger una demostración clara de lo que estaba ocurriendo en este sector de la grada pero después de «nuevas evidencias» se ha procedido a dar un paso firme para cortar de raíz esta actitud tan deleznable. Más aún después de que el club se posicionara con firmeza cuando ocurrió el caso Vinícius, que desembocó en una agria polémica que tuvo una repercusión casi mundial, ya que intervino hasta el presidente de Brasil. Hay que recordar que aquella situación terminó con la condena por parte de la jueza a tres aficionados del Valencia a ocho meses de prisión por los insultos racistas al jugador del Real Madrid.

Todo sucedió durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid de mayo de 2023 en Mestalla y se cerró con esa condena a ocho meses de cárcel y dos años sin poder entrar en recintos deportivos. Los tres condenados reconocieron en un juicio rápido celebrado en la Ciudad de la Justicia los hechos para cerrar el litigio con un escrito de conformidad, que cerraba el proceso en una condena por atentar contra la integridad del jugador brasileño pero que descartaba el delito de odio, tal y como reflejaba la sentencia de la jueza Joaquina Moreno. Por un parte, LaLiga conseguía así la primera sentencia firme contra los insultos racistas en el mundo del fútbol, que quedará como precedente, pero la acusación no pudo demostrar el delito de odio, tal y como también solicitaba la fiscal delegada contra los delitos de odio de la Fiscalía provincial de Valencia, Susana Gisbert. El Valencia decidió expulsar de por vida a los tres aficionados condenados como socios del club, más allá de la condena dos sin poder entrar en ningún recinto donde se dispute un partido que esté organizado por LaLiga o la RFEF.

Ahora, las consecuencias en cuanto al club se refiere serán las mismas. Este aficionado en concreto ha demostrado, según la denuncia de los hechos, una actitud de manera continua de menosprecio con insultos graves hacia jugadores de color de los equipos que en los últimos meses han desfilado por el campo de Mestalla.

La magistrada, que juzgaba los cánticos racistas proferidos contra Vinícius el 21 de mayo de 2023 en Mestalla, encontró a los acusados culpables de un delito contra la integridad moral y aplicó el Artículo 173.1 del Código Penal, con agravante de discriminación por motivos racistas (Artículo 22.4). La pena ascendía a 12 meses de prisión y se vio reducida en un tercio por causa de conformidad en fase de instrucción, quedando la pena efectiva a los tres acusados en ocho meses de prisión y las costas del procedimiento. La prohibición de entrar a presenciar partidos también ha quedado reducida de tres años a dos años por el mismo motivo procesal. Los tres condenados, que no tenían antecedentes penales, no tuvieron que entrar en prisión tras la condena.

LaLiga, en un comunicado oficial, quiso destacar entonces que el Valencia «colaboró desde el primer instante en la identificación de los acusados y procedió de forma inmediata a su expulsión como socios del club». Durante la vista, los tres acusados leyeron un documento disculpándose ante el jugador del Real Madrid por los insultos que le profirieron y que han reconocido. «Esta sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España, ya que repara el daño sufrido por Vinícius y lanza un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a insultar». Este seguidor no se sintió aludido