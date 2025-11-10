Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Abde y Thierry. AFP

El Valencia abre expediente de expulsión a un aficionado por insultos racistas

El club de Mestalla actuará con la misma firmeza que con los tres seguidores que fueron condenados en el caso del madridista Vinícius

R. D.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:30

Comenta

El Valencia no está dispuesto a pasar ni una y mucho menos con toda la polémica que surgió en su momento con el caso Vinícius. ... Por eso, a raíz de una denuncia de un aficionado, ha decidido poner en marcha el protocolo y ha abierto un expediente para proceder a la expulsión de un seguidor blanquinegro por continuas actitudes e insultos racistas en Mestalla. El club, de hecho, pretende demostrar con esta firmeza, su «repulsa ante actitudes racistas tan deleznables como estas».

