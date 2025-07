El Burgos ficha a un jugador que quiso jugar en el Valencia Alejandro Lizancos, que estuvo esperando el 'OK' final desde Singapur, finalmente jugará en Segunda División | Los taronjas ofrecieron hasta 100.000 euros por el futbolista

Marcos Sánchez Valencia Miércoles, 16 de julio 2025, 09:22 Comenta Compartir

La política con respecto a los últimos mercados de fichajes del Valencia acostumbra a ser de gastar más bien poco o casi nada para traer a nuevos futbolistas al club. Prueba de ello es que, en esta ventana estival, hasta el momento los de Mestalla solo han anunciado dos incorporaciones: la de Dani Raba, que llega libre tras terminar contrato con el Leganés, que ha descendido a Segunda División, y, hace escasos cinco días, la llegada de Julen Agirrezabala, procedente del Athletic de Bilbao y en forma de cesión con una opción de compra no obligatoria de entre 10 y 11 millones de euros.

Es por eso que, ante este tipo de situaciones en las que se trata de gastar lo menos posible, hay que aprovechar las oportunidades de mercado cuando a uno se le aparecen. La de Alejandro Lizancos fue una de estas, que, por no recibir el 'OK' final de la propiedad, se ha terminado escapando a un club de Segunda División. El Burgos ha hecho oficial el fichaje del ex del Lugo, que firma hasta 2029 con los de El Plantío. Sin embargo, antes de recalar en el equipo burgalés, el lateral de 21 años estuvo esperando al Valencia.

Alejandro Lizancos fue, la campaña pasada con el Lugo, uno de los futbolistas más distinguidos de 1ª RFEF con el equipo gallego. Es por eso que muchos equipos de la categoría de plata del fútbol español, que lo tenían ya en su agenda, dieron el paso definitivo para ir a por su fichaje. Ahí es cuando entró en escena el Valencia, que tenía el objetivo de traer al lateral, pero para el Mestalla. Es más, los taronjas llegaron a ofrecer hasta 100.000 euros, más un porcentaje de compra en 2026, que provocaría que la cifra ascendiese a 200.000 euros. Pese a esto, el Lugo demandó más dinero por Alejandro Lizancos, a lo que el Valencia, como en muchas otras operaciones, dejó en el limbo su respuesta a la exigencia de los gallegos, y el Burgos finalmente puso el montante necesario para llevar al futbolista.