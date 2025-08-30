Bordalás: «Me gusta la plantilla que ha confeccionado al Valencia»

José Bordalás volvió a Mestalla y se fue de vacío. El técnico alicantino del Getafe consideraba que el «planteamiento del Valencia en principio no nos ... ha sorprendido. Ha tenido un nivel de intensidad alto, en el que ganaron muchos duelos y jugadas. A partir de ahí tuvieron cierto control».

Decía el expreparador valencianista que «el primer gol nos hizo mucho daño. En un saque de banda nos precipitamos y nos hicieron el segundo. Aún así el equipo ha tenido ocasiones, hemos podido marcar y quizás el partido hubiera cambiado».

Sobre el futuro que le puede deparar al Valencia, fue bastante claro: «El Valencia ha hecho muy buenas incorporaciones, con jugadores que tienen experiencia y bien dotados físicamente. Me gusta la plantilla que ha confeccionado el Valencia esta temporada».

No entró a cuestionar la acción del gol de Diakhaby. «No he podido ver la jugada, sí que es verdad que Diakhaby ha entrado solo y a placer. Habíamos trabajado la estrategia defensiva. El gol que nos ha hecho mucho más daño ha sido el segundo. Nos precipitamos con un saque de banda a favor».