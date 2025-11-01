El Bernabéu recibe al Valencia a gritos de «a segunda»

«A segunda», ese cántico que ya escuchó el pasado martes el Valencia en Granada en el partido de Copa contra el débil Maracena se ... repite en LaLiga. El Valencia ha escuchado desde bastante antes de que arrancase el choque frente al Real Madrid en el Bernabéu estas dos palabras que tanto duelen en la sufrida afición blanquinegra.

La relación entre los seguidores de ambos clubes nunca ha sido buena. La rivalidad deportiva, independientemente de que los objetivos del Valencia desde hace varias temporadas están a años luz de los madridistas, lo cierto es que nunca es agradable para los blanquinegros visitar el Bernabéu ni viceversa.

Y por si faltaba poco, a esta relación maltrecha se ha sumado Vinícius. El delantero del Real Madrid puso en el foco a Mestalla con un documental en el que se falseaba el audio y que la semana pasada el juzgado admitió a trámite a petición del Valencia.

Los once hombres elegidos por Carlos Corberán para salir de inicio Julen Agirrezabala; Correia, Tàrrega, Diakhaby, Gayà; Pepelu, Santamaria, Rioja, Diego López; Danjuma y Beltrán son conscientes del ambiente hostil que les espera.

Por su parte, Xabi Alonso ha salido con Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouameni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.