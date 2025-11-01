Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Maribel Vilaplana, en el hospital
César Tárrega, a su llegada al Bernabéu.

César Tárrega, a su llegada al Bernabéu. VALENCIA CF

El Bernabéu recibe al Valencia a gritos de «a segunda»

La afición del Real Madrid recuerda a los blanquinegros su mala posición en la tabla desde antes de que arrancase el encuentro

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:14

«A segunda», ese cántico que ya escuchó el pasado martes el Valencia en Granada en el partido de Copa contra el débil Maracena se ... repite en LaLiga. El Valencia ha escuchado desde bastante antes de que arrancase el choque frente al Real Madrid en el Bernabéu estas dos palabras que tanto duelen en la sufrida afición blanquinegra.

